Медведь Малыш и министр культуры Бурятии представили прогноз погоды на зиму

Она будет ранняя и холодная. Без шуток

Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева рассказала о, по её словам, «шуточном» прогнозе погоды. Его делает медведь Малыш, живущий в Этнографическом музее народов Забайкалья.

«У нас в Этнографическом музее есть свой надёжный барометр - медведь Малыш!» - рассказала Дагаева в соцсетях.

За годы наблюдений сотрудники музея выявили интересные закономерности:



«Если весной Малыш покидает уют своей берлоги раньше времени, то запасайтесь солнцезащитными очками, нас ждёт тепло! Если же он предпочитает подольше поспать - не спешите, холода еще не закончились.



А вот если осенью или летом Малыш равнодушен к еде, значит зима будет мягкая и комфортная. Но если этот гурман начинает уплетать вдвойне - возможно нас ожидает либо ранняя, либо холодная зима».



Министр культуры сообщила последние новости:

«Именно сейчас Малыш наращивает запасы и съедает двойные порции. Сотрудники музея стараются утеплять жилища животных».

То есть зима 2023-2024 гг. прогнозируется длинной и холодной. Так считает медведь Малыш.

«Так что, дорогие друзья, будем готовы ко всем капризам природы вместе с медведем Малышом!» – отметила Дагаева.



