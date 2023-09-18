Замену проведут в 4 многоквартирных домах города
В столице Бурятии продолжается реализация программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории республики. В рамках программы предусмотрена полная замена лифтового оборудования 10 лифтов в 4 домах в городе Улан-Удэ.
Согласно проекту, в рамках капитального ремонта производится демонтаж старого лифта и установка нового. В результате работы осуществляется замена систем управления лифта, дверей кабин лифта, дверей шахт, купе кабин, панелей управления в кабинах лифтов, обрамления дверей шахт лифтов. Также посадочная площадка на первом этаже будет оборудована индикацией местонахождения кабины лифта. При отсутствии контура повторного заземления осуществляется его монтаж.
- Напомним, лифты и лифтовые шахты являются общедомовым имуществом в соответствии с Жилищным кодексом РФ. Требования безопасности, предъявляемые к лифтам и лифтовому хозяйству, установлены техническим регламентом таможенного союза - «Безопасность лифтов», - сообщает пресс-служба министерства строительства РБ. - Для продления срока эксплуатации лифтов по результатам проведённой технической экспертизы выдаётся заключение с рекомендованными действиями: проведение ремонта для приведения параметров лифта требованиям «Технического регламента таможенного союза «Безопасность лифтов» или проведение замены лифта на новый.
После проведения ремонта проводится экспертиза выполненных работ и устанавливается новый срок эксплуатации лифта.
В Улан-Удэ заменят лифты на сумму более 23 млн рублей
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