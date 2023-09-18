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В Улан–Удэ стартовал социокультурный проект «САЙНУУ!»

В Улан–Удэ стартовал социокультурный проект «САЙНУУ!»
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Горожане записали для аудиогида истории о столице Бурятии

Более 90 историй о городе записали жители Улан-Удэ для аудиогида в новых «Волгабасах» в рамках социокультурного проекта «САЙНУУ!». Презентация проекта прошла сегодня на площади Советов с участием главы Бурятии Алексея Цыденова, мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова, героями аудиогидов и организаторами проекта.

- Я бы хотел, на самом деле, сейчас поблагодарить ВЭБ.РФ за такую инициативу, за такой проект. У нас появились новые школы с муралами. Но расписаны не только внешние стены, но и внутри есть роспись, в которой принимают участие сами дети. Плюс сейчас проект в автобусах, когда едешь, можешь услышать интересные истории про остановки, про местности, которые проезжаешь. Мне кажется, этот проект украшает наш город, делает его более интересным, более ярким, более привлекательным. Спасибо за инициативу, спасибо нашим неравнодушным инициаторам и творческим людям, - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

В создании аудиогида приняли участие, как известные жители города, так и обычные уланудэнцы: художники, артисты, врачи, учителя, общественные деятели, блогеры и многие другие. В аудиогид отобраны самые интересные факты и истории от жителей города на русском и бурятском языках.

Загрузить и послушать аудио-истории в 73 новых «Волгабасах» теперь может любой желающий, отсканировав QR-код в салонах. Остановки в новом общественном транспорте озвучивают старшая воспитательница детского сада «Номина» Валерия Ширапова и актер Русского драматического театра им. Н.А. Бестужева Евгений Винокуров.

- Наш городской пассажирский транспорт ежегодно пополняется. И старт этому был дан, когда люди сами проголосовали направить средства «Народного бюджета» на приобретение первых ПАЗиков. После этого в наш город стали поступать замечательные, красивые комфортные автобусы - сейчас мы приобретаем ещё 26 автобусов. Очень приятно, что такие грандиозные перемены сопровождаются социокультурным проектом, который при инициативе ВЭБ.РФ и ГТЛК проводят наши креативные ребята, «Хэб—Хаб». Аудиогид в автобусе – прекрасная идея. И я уверен, что такая совместная работа и её результат будет приятным событием для наших горожан, - отметил Игорь Шутенков.

«САЙНУУ!» – один из масштабных социокультурных проектов, охвативший не только новый общественный транспорт, но и школы Бурятии. В рамках проекта в трёх новых школах республики художники Бурятии вместе с жителями и школьниками создают сюжеты для внешних и внутренних стен зданий. Планируется, что ко Дню учителя, 5 октября, все работы будут закончены и проект будет официально открыт. В рамках транспортной части проекта «САЙНУУ!» планируется вовлечь бурятских художников в оформлении остановочных павильонов Улан-Удэ.

- На протяжении всего проекта мы чувствуем невероятное вовлечение креативной команды города и жителей в его создание. В основе «САЙНУУ!» – инициативы самих горожан, их искреннее желание участвовать в развитии Улан-Удэ. Особенно важно, что проект на транспорте и в школах республики стал стимулом для создания жителями нового бренда города и инициирования новых активностей для его развития, - отметил директор – координатор социокультурных программ ВЭБ.РФ Олег Ракитов на открытии проекта.

Познакомиться с аудиогидами также можно на сайте проекта и в соцсетях, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
администрацияУУ Улан-Удэ автобус

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