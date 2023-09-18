Аэропорт «Байкал» стал запасным для рейсов в Читу

Рейс Владивосток-Чита сел в Благовещенске. Из Читы задерживается вылет самолёта в Иркутск.

Судя по табло читинского аэропорта, в Улан-Удэ приземлились лайнеры, выполнявшие рейсы Москва-Чита и Новосибирск-Чита.

«Ждем улучшения погоды, страхуем соседей», - написал он в соцсетях.

18 сентября аэропорт столицы Бурятии принял два рейса, направлявшихся в Читу. Об этом сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

В Улан-Удэ приземлились два самолёта

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