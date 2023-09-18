Аэропорт «Байкал» стал запасным для рейсов в Читу

В Улан-Удэ приземлились два самолёта
18 сентября аэропорт столицы Бурятии принял два рейса, направлявшихся в Читу. Об этом сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
«Ждем улучшения погоды, страхуем соседей», - написал он в соцсетях.
Судя по табло читинского аэропорта, в Улан-Удэ приземлились лайнеры, выполнявшие рейсы Москва-Чита и Новосибирск-Чита.
Рейс Владивосток-Чита сел в Благовещенске. Из Читы задерживается вылет самолёта в Иркутск.
Иск подала прокуратура
За сутки она прибавилась на три сантиметра
Анатолий Калмыков закрыл его собой
А те, кто запланировал его, хотят поездить по России или махнуть за границу
Днём местами по республике кратковременные дожди
Торжественный хурал пройдёт только с участием лам, после этого все желающие могут пройти на поклонение Пандито Хамбо Ламе Этигэлову к нему во Дворец
В последней игре он сыграл вничью с чемпионом
Обвиняемая полностью признала вину
Шаманы помолились за благополучное прохождение зимнего периода, прося покровительство для населения
Возбуждено уголовное дело о краже
В акции «Вода России» участвовали российские звёзды Юлия Михалкова, Илья Авербух и Елизавета Арзамасова. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В суде отметили, что мотокультиватор приравнивается к механическому транспортному средству
Утром при прояснении туманы
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж со Всероссийского дня бега
Помимо ярмарки, обещают культурную программу