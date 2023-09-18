В Иркутске определили победителей чемпионата России «Лесоруб-2023»

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Мероприятие проводилось в регионе впервые



В Иркутске завершился VIII чемпионат России среди вальщиков леса «Лесоруб-2023». Он проводился в регионе впервые.



Две команды Иркутской области впервые участвовали во всероссийском соревновании. Лучший результат показал Алексей Шляков. Он стал вторым в зачёте среди операторов харвестеров – лесозаготовительной машины, обеспечивающей валку деревьев, обрезку сучьев и раскряжёвку очищенного от сучьев ствола на сортименты и их сортировку.



В общекомандном зачёте первое место, как и в прошлом году в Красноярске, заняла команда Республики Карелии. Её представители показали лучшие результаты в командном зачёте операторов бензомоторных пил, комбинированной эстафете, индивидуальных соревнованиях операторов харвестеров (Николай Леушев). Анастасия Фофанова стала первой среди женщин-участниц.



Главный командный приз в соревнованиях вальщиков завоевала Чувашская Республика. В индивидуальном зачёте – Владимир Буянов из Брянской области. Лучшим оператором форвардеров (машин, выполняющих весь технологический процесс лесосечных работ)

стал Андрей Смирнов из Вологодской области. Среди юниоров победил Георгий З. из Татарстана.



В иркутском чемпионате, проходившем на острове Конный, участвовало 19 команд из 17 регионов страны. Общее количество участников – 78 человек.



- Участникам нужно было продемонстрировать свои навыки в замене цепи, раскряжёвке, валке леса, обрезке сучьев и общей эстафете. Операторы форвардеров и харвестеров соревновались в валке и раскряжёвке дерева и погрузке-разгрузке брёвен, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.







