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Лидер российских буддистов рассказал о пролетевшем над аршаном НЛО в виде ангара

Лидер российских буддистов рассказал о пролетевшем над аршаном НЛО в виде ангара
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Хамбо лама заявил, что он был размером с трёхэтажный дом

Любопытное заявление сделал в своём официальном telegram-канале глава Буддийской традиционной Сангхи России Хамба лама Дамба Аюшеев. Некий «надёжный человек» сообщил ему, что утром 18 сентября видел над аршаном Хамба ламы Дармаева в Тапхаре (это посёлок в Иволгинском районе – прим.) «продолговатый ангар с размером трёхэтажный дом».

- Из этого ангара исходили красные лучи. Налицо – посещение НЛО, – заявил лидер российских буддистов. – Таким образом мы и инопланетяне готовимся праздновать возвращение Хамба ламы Этигэлова.

Уже в этот вторник, 19 сентября, в Иволгинском дацане пройдёт праздник Хамбо ламы Даши Доржо Этигилова. Он посвящён 282-й годовщине признания буддизма в России, 259-летию института Пандито Хамбо лам, 171-летию обретения человеческого рождения Пандито Хамбо ламой Этигэловым и 21 годовщине с того момента, как он находится с нами, рассказали ранее в Сангхе.

В честь этого события во дворце, где хранится нетленное тело ламы, устроят торжественный хурал с участием лам, а после поклониться нетленному телу смогут все желающие. 
 
- Священнослужители проведут особый молебен, прочитают сутру о Пустотности, поднесут мандалу Пандито Хамбо ламе Даши Доржи Этигэлову и произнесут особое восхваление. После церемонии все желающие могут пройти на поклонение во дворец, – говорится на официальной странице Буддийской Традиционной Сангхи. 

В тот день на спортивных площадках Иволгинского дацана пройдут традиционные соревнования по бурятской национальной борьбе бухэ барилдаан, конным скачкам – мори урилдаан и стрельбе из национального лука – сур харбаан. В состязаниях по борьбе примут участие не только мужчины в традиционных весовых категориях (до 63, до 75 и свыше 75 кг), но и юноши, рождённые в 2011 году – то есть те, кому в этом году исполнилось по 12 лет. Это уже десятое поколение, выросшее при Хамбо Ламе Этигэлове.


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НЛО буддизм Хамбо лама Этигэлов

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