Лидер российских буддистов рассказал о пролетевшем над аршаном НЛО в виде ангара



В честь этого события во дворце, где хранится нетленное тело ламы, устроят торжественный хурал с участием лам, а после поклониться нетленному телу смогут все желающие.



- Священнослужители проведут особый молебен, прочитают сутру о Пустотности, поднесут мандалу Пандито Хамбо ламе Даши Доржи Этигэлову и произнесут особое восхваление. После церемонии все желающие могут пройти на поклонение во дворец, – говорится на официальной странице Буддийской Традиционной Сангхи.





В тот день на спортивных площадках Иволгинского дацана пройдут традиционные соревнования по бурятской национальной борьбе бухэ барилдаан, конным скачкам – мори урилдаан и стрельбе из национального лука – сур харбаан. В состязаниях по борьбе примут участие не только мужчины в традиционных весовых категориях (до 63, до 75 и свыше 75 кг), но и юноши, рождённые в 2011 году – то есть те, кому в этом году исполнилось по 12 лет. Это уже десятое поколение, выросшее при Хамбо Ламе Этигэлове.





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Любопытное заявление сделал в своём официальном telegram-канале глава Буддийской традиционной Сангхи России Хамба лама Дамба Аюшеев. Некий «надёжный человек» сообщил ему, что утром 18 сентября видел над аршаном Хамба ламы Дармаева в Тапхаре () «продолговатый ангар с размером трёхэтажный дом».- Из этого ангара исходили красные лучи. Налицо – посещение НЛО, – заявил лидер российских буддистов. – Таким образом мы и инопланетяне готовимся праздновать возвращение Хамба ламы Этигэлова.Уже в этот вторник, 19 сентября, в Иволгинском дацане пройдёт праздник Хамбо ламы Даши Доржо Этигилова. Он посвящён 282-й годовщине признания буддизма в России, 259-летию института Пандито Хамбо лам, 171-летию обретения человеческого рождения Пандито Хамбо ламой Этигэловым и 21 годовщине с того момента, как он находится с нами, рассказали ранее в Сангхе.