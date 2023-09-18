Иск подала прокуратура
В Тарбагатайском районе Бурятии в результате вмешательства прокуратуры восстановила права ветерана Великой Отечественной войны. Прокуратура зафиксировала бездействие ресурсоснабжающего предприятия по технологическому присоединению жилого дома.
- Установлено, что ветеран получила земельный участок в рамках программы «Дальневосточный гектар» на территории Тарбагатайского района. В сентябре 2021 года она заключила с энергоснабжающей организацией договор о технологическом присоединения жилого дома на данном земельном участке. Однако обязательства сетевая организация в предусмотренный договором срок не выполнила, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Прокурор района направил в суд иск о понуждении ПАО «Россети Сибирь» осуществить присоединение жилого дома к электросетям.
Суд исковые требования удовлетворил. В настоящее время права ветерана восстановлены, дом подключён к электроэнергии.
В Бурятии дом ветерана войны подключили к электросетям через суд
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