Экоактивисты из Бурятии показали постапокалиптический Байкал



Экоактивисты из АНО «Событие», которую возглавляет известный в Бурятии общественник и юморист Чингис Болотов, сняли четырёхминутный ролик про бурятский постапокалипсис. Они решили показать, какими будут республика и весь мир через 16 лет.



События в мини-фильме разворачиваются в 2039 году. Люди живут среди гор мусора и свалок и уже привыкли к этому. Но в какой-то момент всё меняется – дети обнаружили снимок Байкала и решили во что бы то ни стало найти эту красоту в реальном мире.



Взрослые только отмахиваются от ребятишек и помогать им не спешат, будучи уверенными, что всё это – лишь детская фантазия. Но поиски священного озера всё же увенчались успехом.







Специально для этого ролика известный морин-хуурист Еши Дармахеев записал потрясающий кавер на песню «Прекрасное далёко». Сценарий и идею для клипа придумали Чингис Болотов и Аюур Бат. Последний также выступил в качестве режиссёра.



- Если мы с вами не научимся ценить свою землю и природу, доказывать свою любовь к ней не только словами, но ещё и делами и действиями, то вся эта фантастическая картина может вполне стать реальной, – отмечает руководитель АНО «Событие». – Нужно менять вредные привычки и учить своих детей и близких не оставлять после себя мусор, чтобы не наступил экоапокалипис, как в нашем клипе.



