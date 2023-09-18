Селенга в столице Бурятии опять начала подниматься

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

За сутки она прибавилась на три сантиметра



Селенга в Улан-Удэ вновь повышается. По данным на 18 сентября, она поднялась на три сантиметра – до 121. Уровень Уды остался прежним – 177.



Критической отметкой, когда начинает топить дома на берегу, для них считается 330 и 400 см, а для выхода на пойму нужно 230.



Река Баргузин в одноимённом селе в русло пока не вернулась – сейчас она выше поймы на 28 сантиметров. Уровень Байкала достиг 457,16 метра по тихоокеанской системе высот.