За сутки она прибавилась на три сантиметра
Селенга в Улан-Удэ вновь повышается. По данным на 18 сентября, она поднялась на три сантиметра – до 121. Уровень Уды остался прежним – 177.
Критической отметкой, когда начинает топить дома на берегу, для них считается 330 и 400 см, а для выхода на пойму нужно 230.
Река Баргузин в одноимённом селе в русло пока не вернулась – сейчас она выше поймы на 28 сантиметров. Уровень Байкала достиг 457,16 метра по тихоокеанской системе высот.
Селенга в столице Бурятии опять начала подниматься
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