Большинство улан-удэнцев не собираются в отпуск осенью

А те, кто запланировал его, хотят поездить по России или махнуть за границу
Представители сервиса SuperJob решили выяснить, как проведут эту осень жители бурятской столицы. Только трое из десяти опрошенных заявили, что планируют уйти отпуск. Большинство же – 63% – брать его не собираются.
При этом 11% тех, кто всё же решил устроить себе отдых, останутся дома, ещё по 8% хотят поехать на дачу или отправиться в путешествие по России, а 3% – махнуть за границу.
Дачу, как правило, выбирают мужчины (10% против 5% среди женщин), а вояж по стране – респонденты с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (11%). Среди самых популярных направлений – Санкт-Петербург, Краснодарский край, Северный Кавказ, Казань, Алтай и Крым.
Отпуск за рубежом чаще планируют улан-удэнцы, которые получают более 50 тысяч в месяц (7%). Они предпочитают Беларусь, для посещения которой не нужны ни виза, ни загранпаспорт, а также Турцию и Египет.
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