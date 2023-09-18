Жители севера Бурятии пожаловались на ночное благоустройство

Детскую площадку в Северобайкальске обустраивают после захода солнца



Жильцы дома № 1 на Ленинградском проспекте в Северобайкальске недовольны благоустройством своего двора, который затеяли по программе «1000 дворов». По их словам, работы стартовали в начале августа и проводят их почему-то в тёмное время суток, уже после захода солнца.



- Дело не в шуме, а в качестве. Фонари моргают – они переносные, освещение всей площадки не обеспечено, а показания инструментов не видны, – рассказали местные в группе «Северобайкальск-инфо.24/7». – Качество такого строительства выльется потом в быстрое разрушение бордюров и тротуара. Получается, со стороны города это никто не контролирует?



Первый замглавы Северобайкальска Максим Зыков пояснил: в рамках этой программы на придомовой территории обустраивают детскую площадку. Контракт, который заключили ранее, пришлось расторгнуть, поскольку подрядчик затянул с благоустройством. МБУ «Северобайкальскстройзаказчик» подписало новый – уже с другой подрядной организацией. Сроки сдачи объекта пришлось сдвинуть на середину октября.



За качеством работ ежедневно следит вышеупомянутое МБУ.



- С учётом сжатых сроков они будут проводиться и в вечернее время, – подчеркнул Максим Зыков. – Примем все меры. Строительный контроль не допустит, чтобы работы велись с нарушением технологий, которые предусмотрены проектом.