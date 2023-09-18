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Жители севера Бурятии пожаловались на ночное благоустройство

Жители севера Бурятии пожаловались на ночное благоустройство
Общество,  Фото:pixabay.com
Детскую площадку в Северобайкальске обустраивают после захода солнца

Жильцы дома № 1 на Ленинградском проспекте в Северобайкальске недовольны благоустройством своего двора, который затеяли по программе «1000 дворов». По их словам, работы стартовали в начале августа и проводят их почему-то в тёмное время суток, уже после захода солнца.

- Дело не в шуме, а в качестве. Фонари моргают – они переносные, освещение всей площадки не обеспечено, а показания инструментов не видны, – рассказали местные в группе «Северобайкальск-инфо.24/7». – Качество такого строительства выльется потом в быстрое разрушение бордюров и тротуара. Получается, со стороны города это никто не контролирует?

Первый замглавы Северобайкальска Максим Зыков пояснил: в рамках этой программы на придомовой территории обустраивают детскую площадку. Контракт, который заключили ранее, пришлось расторгнуть, поскольку подрядчик затянул с благоустройством. МБУ «Северобайкальскстройзаказчик» подписало новый – уже с другой подрядной организацией. Сроки сдачи объекта пришлось сдвинуть на середину октября.

За качеством работ ежедневно следит вышеупомянутое МБУ. 

- С учётом сжатых сроков они будут проводиться и в вечернее время, – подчеркнул Максим Зыков. – Примем все меры. Строительный контроль не допустит, чтобы работы велись с нарушением технологий, которые предусмотрены проектом.
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