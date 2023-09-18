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В Улан-Удэ до +18 градусов

В Улан-Удэ до +18 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Днём местами по республике кратковременные дожди

По данным Бурятского гидрометцентра, 18 сентября по республике: ночью по крайнему северу, днём местами кратковременные дожди. Утром при прояснении туманы. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +3, +8, местами 0,-5, днём +14, +19, местами +8, +13.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью слабый, днём 7-12 м/с. Температура ночью +5, +7, днём +16, +18.


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