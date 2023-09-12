В Иркутск суд обязал снести самовольно построенный в подъезде тамбур

Из-за тамбура поругались соседи



В одном из многоквартирных домов Свердловского района Иркутска жильцы установили тамбур на лестничной клетке. Это не понравилось их соседке, которая живёт соседней квартире. Она потребовала убрать тамбур, но договориться они не смогли. Пришлось обращаться за помощью в администрацию города.



Представители администрации подали исковое заявление на собственников, установивших конструкцию в подъезде. Решением суда жильцы должны были за свой счёт ликвидировать заграждение, так как самовольная перепланировка помещения недопустима. В случае неисполнения решения суда в добровольный срок жильцам предстояло выплачивать неустойку.



- Судебный пристав-исполнитель разъяснил должникам последствия неисполнения решения суда и порядок привлечения к административной ответственности в этом случае. Не желая быть привлеченными к административной ответственности, а, тем более, платить штраф, жильцы разобрали тамбур в подъезде, исполнив судебное решение, - сообщили в пресс-службе ГУФССП по Иркутской области.



