Бурятский лама рассказал, как люди становятся заиками из-за горячих аршанов



Настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов) рассказал о пользе и опасности горячих источников с целебной водой. По его словам, такие аршаны нужны для поддержания здоровья, а также профилактики определённых заболеваний и их лечения. Большинство тех, что есть в Курумканском районе – сероводородные.



- Сера весьма благотворно воздействует на кожу, очищает её, раскрывает поры и способствует обмену веществ. Вода из аршана ввиду своей природной «тяжести» и температуры прогоняет холод и различные застои из мягких тканей и костей, – пояснил Олег Намжилов в официальном telegram-канале дацана во «ВКонтакте».



По словам ламы, после 40 лет у многих людей начинают болеть и ныть кости и суставы – особенно в преддверии непогоды.



- Начинается с незначительной ноющей боли, изредка дающей о себе знать в той или иной косточке. Потом ноет чаще, сильнее. Горячий источник – одно из лучших средств для профилактики и лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, – подчеркнул настоятель «Гандан Ше Дувлин». – Он прогоняет холод, распускает все блоки и убирает напряжение, даёт организму отдых и силы, хорошо влияет на ЖКТ (желудочно-кишечный тракт – прим.), выводит токсины и шлаки, включая те, что появились из-за неправильного питания, улучшает метаболизм.



Польза от ванн с горячими аршанами просто невероятна, добавил Еши Намжил лама.



- Людям среднего возраста и моложе лучше раньше начать профилактику, пока не начались вышеперечисленные проблемы. Из-за загруженности на работе трудно выкроить неделю, но один-три дня можно, – пишет Олег Намжилов. – Рекомендую ежемесячно или хотя бы раз в два-три месяца принимать горячие ванны в природных источниках от 3 до 7 дней либо хотя бы от одного до трёх.



Даже при отсутствии признаков недуга польза будет – укрепится здоровье, отодвинется старость и продлится молодость, заявили настоятель дацана.



- Минимальная польза – состояние кожи улучшится, прогреются кости и суставы, усилится метаболизм, распустятся блоки, в том числе – энергетические, – перечисляет лама. – То есть организм отдохнёт, улучшится сон.





С горячими источниками нужно быть осторожнее сильно ослабленным, истощённым людям, с высоким давлением, температурой, детям до 12-14 лет, беременным и кормящим. Среди противопоказаний – порезы и кровоточащие раны.



- К примеру, у человека ноют кости ног, а он страдает гипертонией. У него горячий источник может спровоцировать повышение давления, – пояснил Олег Намжилов. – Поэтому можно очень осторожно попробовать прогреть только ноги, взяв горячий аршан и налив его в таз, или намочить ткань и наложить на больные кости. Очень важно беречься во время и после лечения. Беречься нужно столько же дней, сколько принимали аршан. Это значит не ходить босиком, не сидеть на холодном – например, на камне. Нельзя допускать, чтобы тело ощутило холод и уж тем более – сквозняк.



Ноги, голову, да и всё тело рекомендуется держать в тепле.



- Противопоказаны холодные блюда, напитки, сырые овощи и в особенности – сырая холодная вода. Не рекомендуется погружать в горячий источник своё сердце, даже если у вас нет повышенного артериального давления, – предостерёг настоятель дацана. – Нежелательно смотреть душещипательные и жестокие фильмы. Лучше ничего не смотреть и не слушать, а дать себе полный отдых.



Находясь у аршана, не стоит кричать и даже просто повышать голос, ведь у него расслабляющий эффект.



- Тело и душа благодаря ему восстанавливаются, блоки распускаются, каналы и чакры раскрыты. Если в это время кто-нибудь вдруг закричит, будет нанесён существенный урон психическому здоровью. Это приведёт к новым блокировкам в течении энергий и т. д. Всё равно, что при приёме горячей ванны выпить холодную воду. Она нанесёт ощутимый урон телу – возможно, даже непоправимый. А резкий крик может разбалансировать психику, заблокировать некоторые виды энергии. Были случаи, что люди становились заиками, у них нарушался сон, – заключил настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин».

