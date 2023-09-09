Использовать оскорбительные слова и брань при этом запрещается
В администрации Улан-Удэ рассказали, как присвоить название той или иной улице. Предложить его может каждый желающий. Главное – соблюсти несколько условий.
Во-первых, наименования должны быть на русском (и дополнительно – на бурятском языке) и отвечать «словообразовательным, произносительным и стилистическим нормам современного русского языка». Бранные и оскорбительные слова и выражения использовать, естественно, запрещается.
Свой вариант с планом-схемой расположения улицы необходимо направить в комитет по архитектуре и градостроительству мэрии. Кроме того, потребуются паспорт и соответствующее заявление. Комиссия рассмотрит его и даст положительный либо отрицательный ответ.
Если вы хотите назвать улицу в честь какого-либо известного человека или выдающегося деятеля, к заявлению нужно приложить сведения о имеющихся у него государственных наградах и копии подтверждающих документов с оригиналами. Понадобится и информация об общепризнанных достижениях и заслугах в той или иной сфере.
Улан-удэнцам объяснили, как самим придумать название улицам
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