09 сентября

08 сентября

Популярное

Улан-удэнка бросила двух маленьких детей в торговом центре

Улан-удэнка бросила двух маленьких детей в торговом центре
Общество,  Фото:Pixabay.com
Женщина на несколько часов оставила их в игровой комнате и куда-то уехала

Об этом шокирующем инциденте, который произошёл на днях в столице Бурятии, рассказали в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте». Мать двоих маленьких детей привела их в игровую комнату в одном из торгово-развлекательных центров, а сама, по словам других родителей, «ушла непонятно куда».

Ребятишки – им примерно 3 и 4 года – провели в игровой около четырёх часов.

- За это время у девочки уже наполнится подгузник, а мальчик плакал. Дети хотели пить, есть, спать. Звали маму. А девочка до этого пыталась выбежать за пределы игровой, но администратор увидела её и завела обратно, – говорится в посте.

В итоге связаться с нерадивой матерью всё же удалось – контактный телефон она оставила. Женщина заявила, что находится далеко и приехать сейчас не сможет. Дело едва не дошло до звонка в полицию.

Горе-родительница объявилась только через полтора часа. Дочка улан-удэнки к тому моменту уснула на руках у чужих людей.
 
- Когда эта мать появилась на пороге, зашла как ни в чём не бывало, сделав лицо кирпичом! Как можно оставить своих маленьких детей без воды и еды в заведении, где за ними никто не смотрит, да ещё и на такое длительное время? – недоумевает автор поста. – Вот из-за таких безответственных родителей дети страдают.

В комментариях к публикации участники сообщества назвали мать ребятишек «кукушкой» и призвали в подобных случаях всегда обращаться в правоохранительные органы. Обратят ли на это внимание в опеке – вопрос открытый.

В мае 2019-го похожая история произошла в крупном московском ТРЦ. Ранним утром женщина пришла с сыном в детскую зону и оплатила час его пребывания там, но ни через час, ни через два так и не явилась.

В обед мальчугана накормили бутербродами. Когда сотрудники игровой комнаты совсем отчаялись дождаться маму, то позвонили ей на мобильный – женщина оставила номер в договоре, который подписала прежде чем передать ребёнка.
 
Разговор сразу не задался, писала «Комсомольская правда». По телефону родительница заявила, что не собирается забирать сына. Сказала лишь: «Он мне надоел, оставьте его себе».
 
Ошарашенные сотрудники сразу позвонили правоохранителям. Мальчика отвезли в ближайший участок. Женщину тоже нашли, задержали и доставили в полицию.
дети родители соцсети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцам объяснили, как самим придумать название улицам
Улан-удэнцам объяснили, как самим придумать название улицам
Общество, 09.09.2023
Использовать оскорбительные слова и брань при этом запрещается
В Улан-Удэ щенкам, едва не погибшим в «заброшке», нашли хозяев
В Улан-Удэ щенкам, едва не погибшим в «заброшке», нашли хозяев
Общество, 09.09.2023
У грустной истории Кнопки и Гвоздика оказался счастливый конец
В селе Бурятии увековечили память погибших на СВО
В селе Бурятии увековечили память погибших на СВО
Общество, 09.09.2023
В честь бойцов там установили мемориальные плиты
В посёлке Бурятии автомобилям запрещали приближаться к больнице
В посёлке Бурятии автомобилям запрещали приближаться к больнице
Общество, 09.09.2023
Исключение сделали только для служебных машин
Улан-удэнка бросила двух маленьких детей в торговом центре
Улан-удэнка бросила двух маленьких детей в торговом центре
Общество, 09.09.2023
Женщина на несколько часов оставила их в игровой комнате и куда-то уехала
В Бурятии прощаются с погибшим на СВО военнослужащим
В Бурятии прощаются с погибшим на СВО военнослужащим
Общество, 09.09.2023
Его посмертно наградили орденом Мужества
Бабьему лету в Бурятии пришёл конец
Бабьему лету в Бурятии пришёл конец
Общество, 09.09.2023
В республике сохранится прохладная погода
В Бурятии открыли мемориальную доску первому начальнику колонии №1
В Бурятии открыли мемориальную доску первому начальнику колонии №1
Общество, 09.09.2023
Иннокентий Дудеев возглавил исправительную колонию в 1972 году 
Прошлой осенью в Бурятии произошло более 770 пожаров
Прошлой осенью в Бурятии произошло более 770 пожаров
Общество, 09.09.2023
МЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности 
Жители Бурятии собрали 2,5 млн на лечение двухлетнего Максима
Жители Бурятии собрали 2,5 млн на лечение двухлетнего Максима
Общество, 09.09.2023
«Всем огромное спасибо за помощь», - благодарят родители мальчика 
В Улан-удэ ушёл из жизни ветеран педагогического труда Анатолий Карпов
В Улан-удэ ушёл из жизни ветеран педагогического труда Анатолий Карпов
Общество, 09.09.2023
Анатолия Степановича не стало на72-м году жизни
В Заиграевском районе Бурятии открылся кабинет амбулаторного диализа
В Заиграевском районе Бурятии открылся кабинет амбулаторного диализа
Общество, 09.09.2023
Почечной недостаточностью страдает 21 местный житель  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^