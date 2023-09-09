Улан-удэнка бросила двух маленьких детей в торговом центре



Об этом шокирующем инциденте, который произошёл на днях в столице Бурятии, рассказали в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте». Мать двоих маленьких детей привела их в игровую комнату в одном из торгово-развлекательных центров, а сама, по словам других родителей, «ушла непонятно куда».



Ребятишки – им примерно 3 и 4 года – провели в игровой около четырёх часов.



- За это время у девочки уже наполнится подгузник, а мальчик плакал. Дети хотели пить, есть, спать. Звали маму. А девочка до этого пыталась выбежать за пределы игровой, но администратор увидела её и завела обратно, – говорится в посте.



В итоге связаться с нерадивой матерью всё же удалось – контактный телефон она оставила. Женщина заявила, что находится далеко и приехать сейчас не сможет. Дело едва не дошло до звонка в полицию.



Горе-родительница объявилась только через полтора часа. Дочка улан-удэнки к тому моменту уснула на руках у чужих людей.



- Когда эта мать появилась на пороге, зашла как ни в чём не бывало, сделав лицо кирпичом! Как можно оставить своих маленьких детей без воды и еды в заведении, где за ними никто не смотрит, да ещё и на такое длительное время? – недоумевает автор поста. – Вот из-за таких безответственных родителей дети страдают.



В комментариях к публикации участники сообщества назвали мать ребятишек «кукушкой» и призвали в подобных случаях всегда обращаться в правоохранительные органы. Обратят ли на это внимание в опеке – вопрос открытый.





В мае 2019-го похожая история произошла в крупном московском ТРЦ. Ранним утром женщина пришла с сыном в детскую зону и оплатила час его пребывания там, но ни через час, ни через два так и не явилась.



В обед мальчугана накормили бутербродами. Когда сотрудники игровой комнаты совсем отчаялись дождаться маму, то позвонили ей на мобильный – женщина оставила номер в договоре, который подписала прежде чем передать ребёнка.



Разговор сразу не задался, писала «Комсомольская правда». По телефону родительница заявила, что не собирается забирать сына. Сказала лишь: «Он мне надоел, оставьте его себе».



Ошарашенные сотрудники сразу позвонили правоохранителям. Мальчика отвезли в ближайший участок. Женщину тоже нашли, задержали и доставили в полицию.

