Реки в городе продолжают снижаться
Селенга и Уда в столице Бурятии по-прежнему убывают. По данным на 9 сентября, они опустились ещё на 2 сантиметра – до 124 и 175 соответственно.
Критической отметкой, когда начинает топить дома на берегу, для них считается 330 и 400 см. Байкал повысился на 2 см. – до 457,15 метра по тихоокеанской системе высот. Река Баргузин в одноимённом селе вышла на пойму на 50 сантиметров, а все остальные вернулись в русла.
Уда и Селенга в столице Бурятии опустились ещё на два сантиметра
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