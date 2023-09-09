Уда и Селенга в столице Бурятии опустились ещё на два сантиметра

Реки в городе продолжают снижаться



Селенга и Уда в столице Бурятии по-прежнему убывают. По данным на 9 сентября, они опустились ещё на 2 сантиметра – до 124 и 175 соответственно.



Критической отметкой, когда начинает топить дома на берегу, для них считается 330 и 400 см. Байкал повысился на 2 см. – до 457,15 метра по тихоокеанской системе высот. Река Баргузин в одноимённом селе вышла на пойму на 50 сантиметров, а все остальные вернулись в русла.





