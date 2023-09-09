09 сентября

08 сентября

Популярное

Уда и Селенга в столице Бурятии опустились ещё на два сантиметра

Уда и Селенга в столице Бурятии опустились ещё на два сантиметра
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Реки в городе продолжают снижаться

Селенга и Уда в столице Бурятии по-прежнему убывают. По данным на 9 сентября, они опустились ещё на 2 сантиметра – до 124 и 175 соответственно.

Критической отметкой, когда начинает топить дома на берегу, для них считается 330 и 400 см. Байкал повысился на 2 см. – до 457,15 метра по тихоокеанской системе высот. Река Баргузин в одноимённом селе вышла на пойму на 50 сантиметров, а все остальные вернулись в русла.


реки Уда Селенга

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнка бросила двух маленьких детей в торговом центре
Улан-удэнка бросила двух маленьких детей в торговом центре
Общество, 09.09.2023
Женщина на несколько часов оставила их в игровой комнате и куда-то уехала
В Бурятии прощаются с погибшим на СВО военнослужащим
В Бурятии прощаются с погибшим на СВО военнослужащим
Общество, 09.09.2023
Его посмертно наградили орденом Мужества
Бабьему лету в Бурятии пришёл конец
Бабьему лету в Бурятии пришёл конец
Общество, 09.09.2023
В республике сохранится прохладная погода
В Бурятии открыли мемориальную доску первому начальнику колонии №1
В Бурятии открыли мемориальную доску первому начальнику колонии №1
Общество, 09.09.2023
Иннокентий Дудеев возглавил исправительную колонию в 1972 году 
Прошлой осенью в Бурятии произошло более 770 пожаров
Прошлой осенью в Бурятии произошло более 770 пожаров
Общество, 09.09.2023
МЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности 
Жители Бурятии собрали 2,5 млн на лечение двухлетнего Максима
Жители Бурятии собрали 2,5 млн на лечение двухлетнего Максима
Общество, 09.09.2023
«Всем огромное спасибо за помощь», - благодарят родители мальчика 
В Улан-удэ ушёл из жизни ветеран педагогического труда Анатолий Карпов
В Улан-удэ ушёл из жизни ветеран педагогического труда Анатолий Карпов
Общество, 09.09.2023
Анатолия Степановича не стало на72-м году жизни
В Заиграевском районе Бурятии открылся кабинет амбулаторного диализа
В Заиграевском районе Бурятии открылся кабинет амбулаторного диализа
Общество, 09.09.2023
Почечной недостаточностью страдает 21 местный житель  
В Улан-Удэ разыграют кубок Бурятии по бодибилдингу
В Улан-Удэ разыграют кубок Бурятии по бодибилдингу
Общество, 09.09.2023
Соревнования пройдут во второй половине сентября
Ангарск примет «Кубок Сибири и Дальнего Востока» по мотокроссу
Ангарск примет «Кубок Сибири и Дальнего Востока» по мотокроссу
Общество, 09.09.2023
В Иркутской области пройдут всероссийские соревнования по мотоспорту
В Бурятии местами небольшие дожди
В Бурятии местами небольшие дожди
Общество, 09.09.2023
В Улан-Удэ до +17 градусов 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^