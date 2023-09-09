Бабьему лету в Бурятии пришёл конец



На смену летнему теплу, которое накрыло Бурятию в начале месяца, на этой неделе пришло похолодание. Несколько дней назад на республику обрушились осадки и ветер, а в двух районах – Бичурском и Селенгинском – накануне даже выпал град.



В ближайшие дни в республике обещают неустойчивую погоду и кратковременные дожди (в горах – с мокрым снегом), а также дальнейшее понижение температуры: ночами она будет опускаться до +3, +8 градусов, кое-где – до 0, -5. В дневное время воздух прогреется до +10, +16. Ветер северо-западный, умеренный.



В воскресенье, 10 сентября, в республике ожидаются небольшие и умеренные дожди, на юго-западе и севере – мокрый снег. Утром – туман. Ночью прогнозируют от +4 до +9, в некоторых районах – от -4 до +1, днём – от +12 до +17, местами – лишь от +6 до +11. Ветер северо-западный, 6-11 м/с с порывами до 15-18 м/с.



Бабье лето, возможно, ещё заглянет в Бурятию: согласно народному календарю, оно делится на «молодое» (длится до 11-го числа) и «старое» (с 14-го по 21-ое). По нему можно узнать, каким будет весь сезон и даже предстоящая зима:



Если во время бабьего лета идут дожди, оставшаяся осень выдастся засушливой

Если дожди начинаются в первые дни бабьего лета, то и продлятся до его конца

Если в этот период в воздухе летает много паутинок, осень окажется тёплой и засушливой, а зима – суровой

Молодое бабье лето дождливое – жди ненастья на старое

