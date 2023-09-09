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В Бурятии открыли мемориальную доску первому начальнику колонии №1

В Бурятии открыли мемориальную доску первому начальнику колонии №1
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Иннокентий Дудеев возглавил исправительную колонию в 1972 году

В исправительной колонии №1 в Гусиноозерске прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски, в честь первого начальника учреждения Иннокентия Николаевича Дудеева. Её установили на фасаде здания штаба №1.

В церемонии открытия приняли участие начальник управления Сергей Кудрявцев и заместитель начальника управления Алексей Кочетов, а также руководство и сотрудники учреждения.

После открытия участники мероприятия возложили цветы и почтили память минутой молчания, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Иннокентий Николаевич являлся ветераном Великой Отечественной Войны, которую закончил в Болгарии, после ещё четыре года служил в Германии, был награждён орденами Отечественной войны 1-й степени и Красной звезды, медалью «За боевые заслуги». В 1972 году назначен на должность начальника ИТК-1 ОИТУ МВД Бурятской АССР.
УФСИН

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