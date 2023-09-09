В Бурятии открыли мемориальную доску первому начальнику колонии №1

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Иннокентий Дудеев возглавил исправительную колонию в 1972 году



В исправительной колонии №1 в Гусиноозерске прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски, в честь первого начальника учреждения Иннокентия Николаевича Дудеева. Её установили на фасаде здания штаба №1.



В церемонии открытия приняли участие начальник управления Сергей Кудрявцев и заместитель начальника управления Алексей Кочетов, а также руководство и сотрудники учреждения.



После открытия участники мероприятия возложили цветы и почтили память минутой молчания, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Иннокентий Николаевич являлся ветераном Великой Отечественной Войны, которую закончил в Болгарии, после ещё четыре года служил в Германии, был награждён орденами Отечественной войны 1-й степени и Красной звезды, медалью «За боевые заслуги». В 1972 году назначен на должность начальника ИТК-1 ОИТУ МВД Бурятской АССР.

