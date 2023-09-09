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В Заиграевском районе Бурятии открылся кабинет амбулаторного диализа

В Заиграевском районе Бурятии открылся кабинет амбулаторного диализа
Общество,  Фото:РКБ им. Семашко
Почечной недостаточностью страдает 21 местный житель

В посёлке Заиграево 8 сентября состоялось открытие первого государственного кабинета диализа, находящегося в районе. 

Событие стало значимым для 21 жителя Заиграевского района с терминальной почечной недостаточностью. Всего в районе 120 человек старше 18 лет состоят на учёте с болезнями мочеполовой системы.

Кабинет открылся на базе Заиграевской центральной больницы и будет являться филиалом Республиканской клинической больницы имени Семашко. Он оборудован на четыре диализных места, оснащённых современными аппаратами «Искусственная почка», и будет работать в две смены. При увеличении числа пациентов, помещение позволяет увеличить количество мест и смен.

Диализ – технически сложная и жизненно необходимая процедура, требующая особых условий функционирования, а также высококвалифицированных специалистов.

Стоит отметить, что два врача-нефролога, занимающихся лечением болезней почек, были подготовлены из коллектива Заиграевской ЦРБ, то есть местных жителей, сообщили в республиканской больнице имени Семашко.

В данный момент лечение методом гемодиализа оказывается в следующих государственных учреждениях: РКБ им. Н.А. Семашко, РК БСМП им. В.В. Ангапова и РКПТД им. Г.Д. Дугаровой. Пациентам из районов приходится переезжать, либо постоянно ездить в бурятскую столицу.

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