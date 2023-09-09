Исключение сделали только для служебных машин
В кабанском посёлке Каменск установили знак, запрещающий въезд на территорию местной участковой больницы. Это касается всех транспортных средств (ТС) помимо автомобилей, принадлежащих Кабанской ЦРБ, рассказали в группе «Кабанск-инфо.24/7».
Ранее районная прокуратура провела проверку по обращению фельдшера, работающего в больнице. Он пожаловался, что карета скорой не может подъехать к медучреждению: там запретили проезд для любого транспорта.
Надзорное ведомство приняло меры и ограничение сделали только для посторонних ТС. Местным жителям напомнили: за игнорирование знака предусмотрена административная ответственность.
В посёлке Бурятии автомобилям запрещали приближаться к больнице
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В честь бойцов там установили мемориальные плиты
Исключение сделали только для служебных машин
Женщина на несколько часов оставила их в игровой комнате и куда-то уехала
Реки в городе продолжают снижаться
Его посмертно наградили орденом Мужества
Глава республики придумал его на ходу
В республике сохранится прохладная погода
Иннокентий Дудеев возглавил исправительную колонию в 1972 году
МЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности
«Всем огромное спасибо за помощь», - благодарят родители мальчика
Анатолия Степановича не стало на72-м году жизни
В соседнем городе туман
Почечной недостаточностью страдает 21 местный житель
Соревнования пройдут во второй половине сентября
В Иркутской области пройдут всероссийские соревнования по мотоспорту