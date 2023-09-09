В посёлке Бурятии автомобилям запрещали приближаться к больнице

Исключение сделали только для служебных машин



В кабанском посёлке Каменск установили знак, запрещающий въезд на территорию местной участковой больницы. Это касается всех транспортных средств (ТС) помимо автомобилей, принадлежащих Кабанской ЦРБ, рассказали в группе «Кабанск-инфо.24/7».



Ранее районная прокуратура провела проверку по обращению фельдшера, работающего в больнице. Он пожаловался, что карета скорой не может подъехать к медучреждению: там запретили проезд для любого транспорта.



Надзорное ведомство приняло меры и ограничение сделали только для посторонних ТС. Местным жителям напомнили: за игнорирование знака предусмотрена административная ответственность.

