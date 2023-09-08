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В Бурятии росгвардейцы проверяют избирательные участки перед выборами

В Бурятии росгвардейцы проверяют избирательные участки перед выборами
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Они обеспечат безопасность в день голосования

10 сентября в Бурятии пройдёт Единый день голосования. Жители региона выберут депутатов Народного Хурала VII созыва, а также глав и депутатов органов местного самоуправления в районах. 

В Бурятии за порядком в день выборов будут следить сотрудники Росгвардии, МВД и работники частных охранных организаций.


В преддверии выборов сотрудники управления Росгвардии вместе с представителями заинтересованных ведомств и служб проводят проверки избирательных участков – проверяют исправность систем тревожной сигнализации и работу камер видеонаблюдения, инженерно-техническую укреплённость объектов, а также проводят инструктажи с персоналом на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Взрывотехники проводят профилактические осмотры на наличие подозрительных устройств и предметов.

В день голосования маршруты патрулирования нарядов вневедомственной охраны Росгвардии скорректированы и приближены к местам проведения голосования, отметили в пресс-службе ведомства. 

Росгвардия выборы

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