В Бурятии росгвардейцы проверяют избирательные участки перед выборами









10 сентября в Бурятии пройдёт Единый день голосования. Жители региона выберут депутатов Народного Хурала VII созыва, а также глав и депутатов органов местного самоуправления в районах.В Бурятии за порядком в день выборов будут следить сотрудники Росгвардии, МВД и работники частных охранных организаций.В преддверии выборов сотрудники управления Росгвардии вместе с представителями заинтересованных ведомств и служб проводят проверки избирательных участков – проверяют исправность систем тревожной сигнализации и работу камер видеонаблюдения, инженерно-техническую укреплённость объектов, а также проводят инструктажи с персоналом на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Взрывотехники проводят профилактические осмотры на наличие подозрительных устройств и предметов.В день голосования маршруты патрулирования нарядов вневедомственной охраны Росгвардии скорректированы и приближены к местам проведения голосования, отметили в пресс-службе ведомства.