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В Бурятии началась вакцинация против гриппа

В Бурятии началась вакцинация против гриппа
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Для выработки коллективного иммунитета необходимо сделать привить минимум 60 % населения

В Бурятии стартовала вакцинальная кампания против гриппа и ОРВИ. Иммунизация проводится ежегодно до начала сезонного подъёма заболеваемости, напомнили в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Бурятии.

- Вакцинация позволит снизить риск заболевания гриппом, а в случае заражения – избежать тяжёлых осложнений и последствий болезни, - отметили специалисты.

Для того, чтобы выработать коллективный иммунитет, прививку должно сделать как минимум 60 % взрослого и детского населения.

Сделать прививку можно в ближайшей поликлинике. Работодатель может запросить выезд мобильной бригады для вакцинации на рабочем месте. Антитела появляются через 8-12 дней, иммунитет сохраняется до 12 месяцев.
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