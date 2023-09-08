Для выработки коллективного иммунитета необходимо сделать привить минимум 60 % населения
В Бурятии стартовала вакцинальная кампания против гриппа и ОРВИ. Иммунизация проводится ежегодно до начала сезонного подъёма заболеваемости, напомнили в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Бурятии.
- Вакцинация позволит снизить риск заболевания гриппом, а в случае заражения – избежать тяжёлых осложнений и последствий болезни, - отметили специалисты.
Для того, чтобы выработать коллективный иммунитет, прививку должно сделать как минимум 60 % взрослого и детского населения.
Сделать прививку можно в ближайшей поликлинике. Работодатель может запросить выезд мобильной бригады для вакцинации на рабочем месте. Антитела появляются через 8-12 дней, иммунитет сохраняется до 12 месяцев.
В Бурятии началась вакцинация против гриппа
Общество, Фото:
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