В Бурятии началась вакцинация против гриппа

Для выработки коллективного иммунитета необходимо сделать привить минимум 60 % населения



В Бурятии стартовала вакцинальная кампания против гриппа и ОРВИ. Иммунизация проводится ежегодно до начала сезонного подъёма заболеваемости, напомнили в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Бурятии.



- Вакцинация позволит снизить риск заболевания гриппом, а в случае заражения – избежать тяжёлых осложнений и последствий болезни, - отметили специалисты.



Для того, чтобы выработать коллективный иммунитет, прививку должно сделать как минимум 60 % взрослого и детского населения.



Сделать прививку можно в ближайшей поликлинике. Работодатель может запросить выезд мобильной бригады для вакцинации на рабочем месте. Антитела появляются через 8-12 дней, иммунитет сохраняется до 12 месяцев.

