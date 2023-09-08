08 сентября

07 сентября

Популярное

В Бурятии обследовали лес, пострадавший от пожара

В Бурятии обследовали лес, пострадавший от пожара
Общество,  Фото:Тункинский нацпарк
Лес горел в прошлом году

Сотрудники национального парка «Тункинский» провели лесопатологическое обследование леса вблизи села Тагархай. В 2022 году тут произошёл крупный лесной пожар.

 
В нацпарке отметили, что повреждённые лесные участки находятся в зоне хозяйственного назначения.

- При обследовании выявлены лесные участки с повреждённой древесиной, отмечено ухудшение санитарного и лесопатологическое состояния насаждений. По результатам обследования будет принято решение для дальнейшего проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на повреждённых участках леса, - сообщили в Тункинском нацпарке.

Вынесено заключение о необходимости выборочной санитарной рубки. Госинспекторам Аршанского участка рекомендовать выделять древесину для заготовки дров местным жителям именно в этой местности. 


Лес национальный парк

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии росгвардейцы проверяют избирательные участки перед выборами
В Бурятии росгвардейцы проверяют избирательные участки перед выборами
Общество, 08.09.2023
Они обеспечат безопасность в день голосования
В Бурятии началась вакцинация против гриппа
В Бурятии началась вакцинация против гриппа
Общество, 08.09.2023
Для выработки коллективного иммунитета необходимо сделать привить минимум 60 % населения
Улан-удэнцам предложили смешные деньги за аварийную квартиру
Улан-удэнцам предложили смешные деньги за аварийную квартиру
Общество, 08.09.2023
Людям не хотят давать другое жильё и принудительно выселяют их на улицу
В Улан-Удэ в ходе рейда отловили 11 собак
В Улан-Удэ в ходе рейда отловили 11 собак
Общество, 08.09.2023
Мобильные группы обследовали 34 домовладения
Пожарные в Иркутской области посоревновались в бурятских видах спорта
Пожарные в Иркутской области посоревновались в бурятских видах спорта
Общество, 08.09.2023
Победившая команда получила пожарную автоцистерну
На СВО погиб многодетный отец из Бурятии
На СВО погиб многодетный отец из Бурятии
Общество, 08.09.2023
Его посмертно наградили орденом Мужества
В Бурятии черёмуха стала причиной судебной тяжбы
В Бурятии черёмуха стала причиной судебной тяжбы
Общество, 08.09.2023
Дерево обвинили в уничтожении почвы
В Бурятии районная поликлиника оказалась труднодоступна для инвалидов
В Бурятии районная поликлиника оказалась труднодоступна для инвалидов
Общество, 08.09.2023
Люди не могут попасть туда без посторонней помощи
В столице Бурятии несколько новостроек отрезало от дороги
В столице Бурятии несколько новостроек отрезало от дороги
Общество, 08.09.2023
К новостройкам теперь не могут проехать автомобили

В Бурятии жителям райцентра приходится плавать по лужам
В Бурятии жителям райцентра приходится плавать по лужам
Общество, 08.09.2023
Они заявили, что сами дорожники без конца месят там грязь

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^