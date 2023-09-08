В Бурятии обследовали лес, пострадавший от пожара













Сотрудники национального парка «Тункинский» провели лесопатологическое обследование леса вблизи села Тагархай. В 2022 году тут произошёл крупный лесной пожар.В нацпарке отметили, что повреждённые лесные участки находятся в зоне хозяйственного назначения.- При обследовании выявлены лесные участки с повреждённой древесиной, отмечено ухудшение санитарного и лесопатологическое состояния насаждений. По результатам обследования будет принято решение для дальнейшего проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на повреждённых участках леса, - сообщили в Тункинском нацпарке.Вынесено заключение о необходимости выборочной санитарной рубки. Госинспекторам Аршанского участка рекомендовать выделять древесину для заготовки дров местным жителям именно в этой местности.