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В Бурятии местами небольшие дожди

В Бурятии местами небольшие дожди
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Улан-Удэ до +17 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 9 сентября по республике переменная облачность, местами небольшие дожди, по юго-западу и северу в виде мокрого снега. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура днём +12,+18.

В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём +15,+17.

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