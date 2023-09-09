В Улан-Удэ до +17 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 9 сентября по республике переменная облачность, местами небольшие дожди, по юго-западу и северу в виде мокрого снега. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура днём +12,+18.
В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём +15,+17.
В Бурятии местами небольшие дожди
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