Ангарск примет «Кубок Сибири и Дальнего Востока» по мотокроссу

В Иркутской области пройдут всероссийские соревнования по мотоспорту



С 16 по 17 сентября в Ангарске состоятся лично-командные всероссийские соревнования по мотоциклетному спорту в дисциплине «мотокросс» – «Кубок Сибири и Дальнего Востока». Местом проведения станет мототрасса «Пойма реки Китой».



Участие примут классы мотоциклов: 50 куб. см (младшие мальчики), 65 куб. см (мальчики), 65 куб. см (юноши, девушки), 85 куб. см (юноши, девушки), 125 куб. см (юноши), 125 куб. см (мужчины), 250 куб. см (мужчины), «открытый» (мужчины), 500 куб. см (мужчины), мотоциклы с коляской и командный зачёт.



Программа соревнований



15 сентября

- День приезда

- Регистрация



16 сентября

- Регистрация вновь прибывших участников

- Технический осмотр. Медицинский осмотр

- Официальные тренировки по классам

- Торжественное открытие соревнований

- Заезды по классам 50 куб. см, 65 куб. см, 85 куб. см, 125 куб. см, коляски



17 сентября

- Регистрация вновь прибывших участников

- Технический осмотр. Медицинский осмотр

- Официальные тренировки по классам

- Заезды по классам 65 куб. см,125 куб. см, 250 куб. см, «открытый», 500 куб. см

- Награждение победителей

- Торжественное закрытие соревнований



18 сентября

- День отъезда



Возрастное ограничение: 0+.

