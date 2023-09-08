Заявки принимаются по 30 сентября
В Бурятии стартовал приём заявок на конкурс детского творчества для самых маленьких «Забавные ладошки». Мероприятие проводится в дистанционном режиме.
В конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 3 до 8 лет, как самостоятельные участники, так и в числе учащихся и воспитанников дошкольных, художественных школ и школ искусств, домов творчества, секций, кружков, центров развития, детских клубов.
Малыши должны оставить свой отпечаток ладони на листе и дорисовать, что напоминает оставленный на бумаге след. На конкурс от одного участника принимается одна выполненная самостоятельная работа по теме конкурса. Работа должна иметь название и краткое описание.
Заявки принимаются по 30 сентября. Положение и ссылку на форму можно найти на сайте дома творчества Советского района «Форус».
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ стартовал конкурс для самых-самых маленьких
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