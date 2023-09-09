В Улан-Удэ разыграют кубок Бурятии по бодибилдингу

Соревнования пройдут во второй половине сентября
23 сентября в Улан-Удэ состоится открытый кубок Республики Бурятия по бодибилдингу. Соревнования проведут в концертно-театральном центре «Феникс». Начало турнира в 12:00. Аккредитация участников пройдёт 22 сентября в КТЦ «Феникс» с 14:00 до 16:00.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены: юноши, девушки до 18 лет, юниоры и юниорки до 23 лет, «взрослые» – мужчины и женщины старше 23 лет и «мастера» – женщины старше 35 лет. Возраст определяется по году рождения.
Соревнования по бодибилдингу проводятся:
- мужчины - в категориях 75, 85, свыше. 85 кг.
Соревнования по классическому бодибилдингу проводятся:
- юниоры соревнуются в абсолютной категории;
- мужчины – в категориях 175 см, 180 см, свыше 180 см.
Соревнования по «классик физик» («classic physique») проводятся:
- в абсолютной категории;
Соревнования по пляжному бодибилдингу («men’s physique») проводятся:
- среди мужчин в категориях 178 см, свыше 178 см.
Соревнования по бодифитнесу проводятся:
- у женщин в категориях до 163 см, до 168 см, свыше 168 см.
- среди мастеров – старше 35 лет.
Соревнования по «wellness fitness» проводятся:
- среди женщин до 166 см, свыше 166 см.
Соревнования по фитнес-бикини проводятся:
- среди юниорок до 164 см, до 169 см, свыше 169 см;
- женщин в категориях до 164 см, до 169 см, свыше.169 см;
- среди мастеров – старше 35 лет, старше 40 лет;
- фитнес-бикини «дебют» – мастера, юниорки, и ростовые категории до 166 см, свыше 166 см.
Соревнования по «фит-модель» проводятся:
- среди женщин в категориях до 163 см, до 166 см, до 169 см, свыше169 см;
- среди мастеров – старше 35 лет;
- фитнес-модель «дебют» – мастера, юниорки, и ростовые категории до 166 см, свыше166 см.
Соревнования по артистическому фитнесу проводятся:
- среди женщин в абсолютной категории.
Соревнования по «фит-пара» проводятся:
- в абсолютной категории.
Победители в категориях определяются согласно правилам IFBB по наименьшей сумме мест. При равном количестве мест победитель определяется по правилам IFBB. Победители и призёры награждаются кубками, медалями и дипломами.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ разыграют кубок Бурятии по бодибилдингу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 09.09.2023
В Иркутской области пройдут всероссийские соревнования по мотоспорту
Общество, 09.09.2023
В Улан-Удэ до +17 градусов
Их проведут в ФСК во второй половине сентября
Заявки принимаются по 30 сентября
Ограничения будут действовать 11 сентября
В городе проходит кампания «ПРОдвижение БЕЗопасности»
В заповеднике «Даурский» пересчитали местных антилоп
Здесь писатель работал в 70-е годы
Его похоронят на малой родине
Его можно будет собирать со следующего вторника
Денежные выплаты с начала года уже получили более 70 семей
Они выиграли серебряные медали по эстафетному бегу
Во всероссийских спортивных играх участвуют более 1000 учащихся страны
Замену пролётных строений завершат к осени следующего года
Победителей назовут 21 сентября