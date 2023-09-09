В Улан-Удэ разыграют кубок Бурятии по бодибилдингу

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Соревнования пройдут во второй половине сентября



23 сентября в Улан-Удэ состоится открытый кубок Республики Бурятия по бодибилдингу. Соревнования проведут в концертно-театральном центре «Феникс». Начало турнира в 12:00. Аккредитация участников пройдёт 22 сентября в КТЦ «Феникс» с 14:00 до 16:00.



К участию в соревнованиях допускаются спортсмены: юноши, девушки до 18 лет, юниоры и юниорки до 23 лет, «взрослые» – мужчины и женщины старше 23 лет и «мастера» – женщины старше 35 лет. Возраст определяется по году рождения.



Соревнования по бодибилдингу проводятся:

- мужчины - в категориях 75, 85, свыше. 85 кг.



Соревнования по классическому бодибилдингу проводятся:

- юниоры соревнуются в абсолютной категории;

- мужчины – в категориях 175 см, 180 см, свыше 180 см.



Соревнования по «классик физик» («classic physique») проводятся:

- в абсолютной категории;



Соревнования по пляжному бодибилдингу («men’s physique») проводятся:

- среди мужчин в категориях 178 см, свыше 178 см.



Соревнования по бодифитнесу проводятся:

- у женщин в категориях до 163 см, до 168 см, свыше 168 см.

- среди мастеров – старше 35 лет.



Соревнования по «wellness fitness» проводятся:

- среди женщин до 166 см, свыше 166 см.



Соревнования по фитнес-бикини проводятся:

- среди юниорок до 164 см, до 169 см, свыше 169 см;

- женщин в категориях до 164 см, до 169 см, свыше.169 см;

- среди мастеров – старше 35 лет, старше 40 лет;

- фитнес-бикини «дебют» – мастера, юниорки, и ростовые категории до 166 см, свыше 166 см.



Соревнования по «фит-модель» проводятся:

- среди женщин в категориях до 163 см, до 166 см, до 169 см, свыше169 см;

- среди мастеров – старше 35 лет;

- фитнес-модель «дебют» – мастера, юниорки, и ростовые категории до 166 см, свыше166 см.



Соревнования по артистическому фитнесу проводятся:

- среди женщин в абсолютной категории.



Соревнования по «фит-пара» проводятся:

- в абсолютной категории.



Победители в категориях определяются согласно правилам IFBB по наименьшей сумме мест. При равном количестве мест победитель определяется по правилам IFBB. Победители и призёры награждаются кубками, медалями и дипломами.



Возрастное ограничение: 6+.

