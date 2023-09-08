Улан-Удэ примет всероссийские соревнования по художественной гимнастике

Их проведут в ФСК во второй половине сентября



С 20 по 23 сентября в столице Бурятии пройдут всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Julia 2020». Турнир состоится в физкультурно-спортивном комплексе.



Начало соревнований в 10:00. 21 сентября в 13:00 будет проведено открытие турнира.



Как сообщает центр спортивной подготовки РБ, в соревнованиях примут участие около 400 спортсменов из 10 регионов: Забайкалье, Томская область, Иркутская область, Приморье, Еврейская автономная область, Амурская область, Сахалинская область, Красноярский край, Новосибирская область. Бурятию представят около 100 спортсменов.



Возрастное ограничение: 0+.

