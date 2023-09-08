В Бурятии лесники отправили технику своему коллеге на СВО

Он восемь лет работал лесничим



Сотрудники республиканского агентства лесного хозяйства отправили технику своему коллеге на СВО. Как рассказали в агентстве, в спецоперации участвует бывший работник Джидинского лесничеств. Он восемь лет проработал участковым лесничим, а месяц назад заключил контракт.



- Мы не остались в стороне и решили отправить нашему бойцу нужную технику. Благодарю лесников и руководство за оказанную помощь, - рассказал лесничий Анатолий Колодин.



Отмечается, что лесники Бурятии оказывают помощь не только бойцам, участвующим в СВО, но и их семьям.

