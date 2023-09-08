Он восемь лет работал лесничим
Сотрудники республиканского агентства лесного хозяйства отправили технику своему коллеге на СВО. Как рассказали в агентстве, в спецоперации участвует бывший работник Джидинского лесничеств. Он восемь лет проработал участковым лесничим, а месяц назад заключил контракт.
- Мы не остались в стороне и решили отправить нашему бойцу нужную технику. Благодарю лесников и руководство за оказанную помощь, - рассказал лесничий Анатолий Колодин.
Отмечается, что лесники Бурятии оказывают помощь не только бойцам, участвующим в СВО, но и их семьям.
В Бурятии лесники отправили технику своему коллеге на СВО
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