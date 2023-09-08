В городе проходит кампания «ПРОдвижение БЕЗопасности»
В столице Бурятии сегодня, 8 сентября, стартовал второй этап социальной кампании «ПРОдвижение БЕЗопасности» ГИБДД РФ, направленной на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении. Мероприятия также пройдут 9, 10, 16 и 17 сентября с 10:00 до 19:00 в парке имени С.Н. Орешкова.
В рамках кампании в Улан-Удэ состоится ряд интерактивных обучающих мероприятий для всех участников дорожного движения по теме «Расставь приоритеты». Оно затронет все возрасты: от старших групп детских садов и до пешеходов преклонного возраста.
Аниматоры проведут мероприятия с элементами интерактивной игры на знание правил ПДД. Самым внимательным вручат небольшие подарки от ГИБДД – светоотражающие брелоки.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ за знания ПДД вручат брелоки
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Их проведут в ФСК во второй половине сентября
Заявки принимаются по 30 сентября
Ограничения будут действовать 11 сентября
В городе проходит кампания «ПРОдвижение БЕЗопасности»
В заповеднике «Даурский» пересчитали местных антилоп
Здесь писатель работал в 70-е годы
Его похоронят на малой родине
Его можно будет собирать со следующего вторника
Денежные выплаты с начала года уже получили более 70 семей
Они выиграли серебряные медали по эстафетному бегу
Во всероссийских спортивных играх участвуют более 1000 учащихся страны
Замену пролётных строений завершат к осени следующего года
Победителей назовут 21 сентября
Глава республики кулинарил прямо на фермерском фестивале
В конкурсе участвуют лучшие сотрудники из 21 региона России, а также из Беларуси