В Улан-Удэ за знания ПДД вручат брелоки

В городе проходит кампания «ПРОдвижение БЕЗопасности»



В столице Бурятии сегодня, 8 сентября, стартовал второй этап социальной кампании «ПРОдвижение БЕЗопасности» ГИБДД РФ, направленной на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении. Мероприятия также пройдут 9, 10, 16 и 17 сентября с 10:00 до 19:00 в парке имени С.Н. Орешкова.



В рамках кампании в Улан-Удэ состоится ряд интерактивных обучающих мероприятий для всех участников дорожного движения по теме «Расставь приоритеты». Оно затронет все возрасты: от старших групп детских садов и до пешеходов преклонного возраста.



Аниматоры проведут мероприятия с элементами интерактивной игры на знание правил ПДД. Самым внимательным вручат небольшие подарки от ГИБДД – светоотражающие брелоки.



Возрастное ограничение: 0+.

