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Пожарные в Иркутской области посоревновались в бурятских видах спорта

Пожарные в Иркутской области посоревновались в бурятских видах спорта
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Победившая команда получила пожарную автоцистерну

7 сентября в селе Оса Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области прошла региональная спартакиада среди подразделений МЧС на кубок Леонида Мантыкова.

Участие приняли сотни пожарных из восьми пожарно-спасательных гарнизонов: Ангарского, Баяндаевского, Боханского, Нукутского, Осинского, Эхирит-Булагатского, Аларского и Усть-Удинского.

- Традиционно эти необычные соревнования проходят в Осе, на родине Леонида Даниловича Мантыкова, который более тридцати лет отдал службе в пожарной охране и выступал с инициативой о проведении уникальной спартакиады с национальным колоритом. Его идею воплотили в жизнь коллеги-пожарные, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.


Наравне с боевым развёртыванием, в спартакиаду включены национальные виды спорта: переноска камня, мас-рестлинг, разбивание хребтовой кости и бурятская борьба.

Бурятская национальная борьба собрала множество поклонников этого вида спорта. Победителем в абсолютном первенстве стал Валерий Хунгуреев из пожарно-спасательной части по охране посёлка Усть-Ордынского. Семья Мантыкова подарила победителю живого барана.

В общекомандном зачёте победителями стали пожарные из посёлка Бохан. Они получили главный приз – пожарную автоцистерну. Чемпионы шли к победе целеустремлённо, поскольку для новой спецтехники они сами построили большой гараж и мечтали выиграть автомобиль. Команда показала лучшие результаты в бурятской национальной борьбе и боевом развёртывании.



На втором месте – Эхирит-Булагатский пожарно-спасательный гарнизон. Команда отличилась в соревнованиях по разбиванию хребтовой кости и шахматах. Третье место – у баяндаевских пожарных. Их команда победила в самой эмоциональной борьбе - по перетягиванию каната.

Почётные грамоты, медали и подарки вручили победителям во всех видах спорта.



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