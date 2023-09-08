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На Байкале открыли отреставрированный домик Валентина Распутина

На Байкале открыли отреставрированный домик Валентина Распутина
Общество,  Фото:Иркутский областной краеведческий музей
Здесь писатель работал в 70-е годы

4 сентября в Дни русской духовности и культуры «Сияние России» в Иркутской области состоялось открытие отреставрированного домика в посёлке Байкал (порт Байкал), в котором в 70-е годы работал писатель Валентин Распутин. Ремонт и реставрацию дома проводили с апреля этого года.

Дом для дачи в порту Байкал семья Распутиных приобрела в 1974 году (по рекомендации Нелли Матхановой) на улице Вокзальная, 1. Дом находится в тридцати метрах от Байкала. В 1982 году дача была подарена семье младшей сестры Светланы Распутиной: Евгении Молчановой и Владимиру Скифу.

Усадьба состояла из небольшого дома из широких лиственничных брёвен, летней кухни и стайки. Из окон дома видны рельсы, дорога и берег Байкала.

Летняя кухня — это небольшой дом с верандой, сколоченный из досок. Она была построена ещё в 1940-е годы. Здесь любил работать писатель. Сегодня в домике восстановлен интерьер по воспоминаниям Евгении Молчановой, Владимира Скифа и Сергея Распутина. На своём месте стоят сохранившиеся предметы: стол, кровать-топчан, ковёр из куска линолеума, светильник с плафоном, кувшин на полке. На рабочем столе снова лежат журналы и книги, какие были у Валентина Распутина, печатная машинка «Unis tbm de luxe», которая принадлежала писателю. Потолок и стены побелены, в доме снова сложена печь. Часть стены по левую и правую стороны от окна выкрашена зелёной краской. Дверные откосы, подоконник, рама, угловая полочка покрашены в голубой цвет, как это было во времена писателя.

Именно здесь, в летней кухне, Распутин закончил повесть «Живи и помни» (1974 г., 12+), написал «Прощание с Матерой» (1976 г., 16+), этим местам он посвятил свои рассказы, сообщает портал «Культура 38».

Иркутская область литература писатели Байкал

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