Школьники Бурятии поборются за кубок президента России

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта РБ

Во всероссийских спортивных играх участвуют более 1000 учащихся страны



Финальные этапы «Президентских состязаний» и «Президентских спортивных игр» стартовали во всероссийских детских центрах «Орлёнок» и «Смена». Приятное с полезным совместят и ребята из Бурятии, которые попали на отдых в центр «Смена» в самом начале учебного сезона.



- Представят нашу республику 12 юных спортсменов. Это победители регионального этапа всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» по двум видам спорта: регби и мини-футбол, - рассказал министр спорта и молодёжной политики РБ Иван Козырев.



Игры продлятся до 27 сентября. За главные призы – кубок и грант в размере 1 500 000 рублей будут бороться более 1000 юных спортсменов из 85 регионов России. Всего в программу игр вошли 11 видов спорта. Кроме того, участники соревнований посетят мастер-классы олимпийских чемпионов, профессиональных спортсменов, тренеров, представителей спортивных федераций.



Возрастное ограничение: 0+.

