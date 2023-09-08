Школьники Бурятии поборются за кубок президента России

Во всероссийских спортивных играх участвуют более 1000 учащихся страны
Финальные этапы «Президентских состязаний» и «Президентских спортивных игр» стартовали во всероссийских детских центрах «Орлёнок» и «Смена». Приятное с полезным совместят и ребята из Бурятии, которые попали на отдых в центр «Смена» в самом начале учебного сезона.
- Представят нашу республику 12 юных спортсменов. Это победители регионального этапа всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» по двум видам спорта: регби и мини-футбол, - рассказал министр спорта и молодёжной политики РБ Иван Козырев.
Игры продлятся до 27 сентября. За главные призы – кубок и грант в размере 1 500 000 рублей будут бороться более 1000 юных спортсменов из 85 регионов России. Всего в программу игр вошли 11 видов спорта. Кроме того, участники соревнований посетят мастер-классы олимпийских чемпионов, профессиональных спортсменов, тренеров, представителей спортивных федераций.
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