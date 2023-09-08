Его можно будет собирать со следующего вторника
Срок начала заготовки кедрового ореха на территории земель лесного фонда Забайкальского края в этом году установлен с 12 сентября.
Отметим, что в Забайкалье кедровый орех заготавливают на территории Красночикойского, Хилокского, Улётовского и Петровск-Забайкальского районов. В соответствии с Лесным кодексом РФ, граждане имеют право беспрепятственно пребывать в лесах и осуществлять заготовку кедрового ореха для собственных нужд. Также есть арендаторы, которые на законных основаниях занимаются заготовкой кедровых орехов и платят налоги.
- Забайкальцы, осуществляющие заготовку кедровых орехов для собственных нужд, вправе строить зимовья для временного проживания, сушилки, сайбы и другие временные постройки, изготавливать колота. По окончанию периода заготовки кедрового ореха необходимо убрать все временные постройки, - сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов Забайкалья. - Во время заготовки ореха порядок в лесу обеспечивает лесная инспекция.
В Забайкалье определены сроки начала заготовки кедрового ореха
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