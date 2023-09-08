12 новых машин скорой помощи передали районным больницам Бурятии





Глава Бурятии Алексей Цыденов передал ключи от новых автомобилей главным врачам 11 центральных районных больниц. Автомобили оснащены необходимым оборудованием и медицинскими изделиями. Общая стоимость автомобилей составляет 59,1 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства республики.— Это полноценные машины скорой помощи, которые укомплектованы всем необходимым современным оборудованием, чтобы оказывать помощь непосредственно в машине — по пути в больницу. Поставляются машины по прямому поручению президента и именно в сельскую местность. Владимир Владимирович Путин в рамках своего послания сказал, что необходимо обеспечить доступность и качество медицины везде, в том числе и на селе. Эти машины пойдут в районные больницы, чтобы для наших людей медицина была ближе, быстрее и качественнее, — отметил Алексей Цыденов.12 карет скорой помощи поступят в 11 центральных районных больниц Баргузинского, Селенгинского, Заиграевского, Закаменского, Иволгинского, Кабанского, Кижингинского, Мухоршибирского, Северо-Байкальского, Кяхтинского и Прибайкальского районов.— Алексей Самбуевич, от имени всех центральных районных больниц хочу обратиться к вам с благодарностью, ко всему вашему коллективу, к вашей команде. Видим вашу работу, ваше неравнодушное отношение к нашей отрасли здравоохранения. Ежегодно обновляется наш автотранспорт. На сегодня это уже шестой автомобиль, в том числе второй автомобиль скорой помощи — он у нас идёт на участок Новоильинский, — поблагодарил главный врач Заиграевской центральной районной больницы Виталий Бабаев.Автомобили скорой медицинской помощи марки ГАЗ поступили в республику в специальном северном исполнении, которое отличается усиленным утеплением стен, потолка и дверей медицинского салона. Автомобили оснащены всеми необходимыми инструментами, позволяющими оказывать первую помощь ещё до приезда в больницу. Набор медицинского оборудования, присутствующего в салоне машины, включает электрокардиограф, портативный аппарат искусственной вентиляции легких, пульсоксиметр, тележку-каталку с возможностью регулировки по высоте, редуктор-ингалятор для проведения кислородной и аэрозольной терапии, санитарные носилки, а также набор дыхательных контуров и термоизоляционный контейнер с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов. Увеличенная колесная база автомобиля позволяет расширить пространство для комфортной работы медицинского персонала внутри салона.Машины отличаются повышенной проходимостью и подходят для экстренных выездов в труднодоступную сельскую местность. Они могут преодолевать сложные участки дороги, не замечая препятствий – от лежачих полицейских и бордюров в пределах городской черты до глубокой зимней колеи и песка.Все автомобили имеют повышенную термо- и шумоизоляцию, нескользящее напольное покрытие, предпусковой подогреватель двигателя, а также сиденья повышенной комфортности, выполненные из специальных высокопрочных материалов. Машины оснащены средством радиосвязи и спутниковой системой навигации ГЛОНАСС.Всего в Бурятии с 2016 по 2023 год распределено 173 автомашины скорой помощи, оснащённые всей необходимой техникой.