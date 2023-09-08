08 сентября

07 сентября

Популярное

Селенга в столице Бурятии перестала снижаться

Селенга в столице Бурятии перестала снижаться
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
За последние сутки её уровень никак не изменился

В Бурятском гидрометцентре рассказали о гидрологической обстановке в столице республики. Селенга в Улан-Удэ перестала снижаться. По данным на 8 сентября её уровень, как и накануне, составляет 126 сантиметров. Уда опустилась на 1 см – до 177.
 
Критической отметкой, когда начинает топить дома на берегу, для них считается 330 и 400 см. Байкал повысился на 1 см. – до 457,13 метра по тихоокеанской системе высот. Река Баргузин в одноимённом селе вышла на пойму на 52 сантиметра.
Селенга Уда реки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

12 новых машин скорой помощи передали районным больницам Бурятии
12 новых машин скорой помощи передали районным больницам Бурятии
Общество, 08.09.2023
Автомобили скорой медицинской помощи марки ГАЗ поступили в республику в специальном северном исполнении
Селенга в столице Бурятии перестала снижаться
Селенга в столице Бурятии перестала снижаться
Общество, 08.09.2023
За последние сутки её уровень никак не изменился
В Улан-Удэ открыли памятник, изготовленный осуждённым
В Улан-Удэ открыли памятник, изготовленный осуждённым
Общество, 08.09.2023
На изготовление ушло более двух месяцев 
В Улан-Удэ разыграют кубок Горсовета по шахматам
В Улан-Удэ разыграют кубок Горсовета по шахматам
Общество, 07.09.2023
Открытый лично-командный турнир проведут в БГУ
Забайкалье примет международный исторический форум
Забайкалье примет международный исторический форум
Общество, 07.09.2023
В Читу приедут представители Китая и Монголии
В Бурятии закроют летний сезон «Ралли Спринт»
В Бурятии закроют летний сезон «Ралли Спринт»
Общество, 07.09.2023
В столице республики проведут автомобильные гонки
«Современный формат»: Жителей села в Бурятии возмутила школьная линейка «для избранных»
«Современный формат»: Жителей села в Бурятии возмутила школьная линейка «для избранных»
Общество, 07.09.2023
В этот раз её устроили только для учеников некоторых классов
В Улан-Удэ медики соберутся на международную конференцию
В Улан-Удэ медики соберутся на международную конференцию
Общество, 07.09.2023
Её посвятят здоровью женщин республики
В музее Кяхты презентовали выставку «Война, Победа, Память…»
В музее Кяхты презентовали выставку «Война, Победа, Память…»
Общество, 07.09.2023
В экспозиции представлены рисунки детей об окончании Второй мировой войны
Более половины работающих улан-удэнцев считают себя перфекционистами
Более половины работающих улан-удэнцев считают себя перфекционистами
Общество, 07.09.2023
Стремление к идеалу при этом напрямую зависит от заработка

Мультфильм из Бурятии вошёл в шорт-лист фестиваля детской анимации
Мультфильм из Бурятии вошёл в шорт-лист фестиваля детской анимации
Общество, 07.09.2023
Финальный этап мероприятия состоится в конце сентября

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^