Селенга в столице Бурятии перестала снижаться



В Бурятском гидрометцентре рассказали о гидрологической обстановке в столице республики. Селенга в Улан-Удэ перестала снижаться. По данным на 8 сентября её уровень, как и накануне, составляет 126 сантиметров. Уда опустилась на 1 см – до 177.



Критической отметкой, когда начинает топить дома на берегу, для них считается 330 и 400 см. Байкал повысился на 1 см. – до 457,13 метра по тихоокеанской системе высот. Река Баргузин в одноимённом селе вышла на пойму на 52 сантиметра.