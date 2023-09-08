Селенга в столице Бурятии перестала снижаться

За последние сутки её уровень никак не изменился
В Бурятском гидрометцентре рассказали о гидрологической обстановке в столице республики. Селенга в Улан-Удэ перестала снижаться. По данным на 8 сентября её уровень, как и накануне, составляет 126 сантиметров. Уда опустилась на 1 см – до 177.
Критической отметкой, когда начинает топить дома на берегу, для них считается 330 и 400 см. Байкал повысился на 1 см. – до 457,13 метра по тихоокеанской системе высот. Река Баргузин в одноимённом селе вышла на пойму на 52 сантиметра.
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