В Бурятии районная поликлиника оказалась труднодоступна для инвалидов

Люди не могут попасть туда без посторонней помощи
Жители Баргузинского района сообщили, что вход в здание поликлиники при центральной районной больнице не оборудован поручнями. Они заявили, что ждут этого уже третий год, «а воз и ныне там».
- Ответ был, что за лето сделают. Лето прошло, – возмутились люди в группе «Баргузин-инфо.24/7». – Чтобы подняться, маломобильному человеку нужна посторонняя помощь.
Главный врач ЦРБ Баир Очиров заверил, что всё будет готово в сентябре. «Приносим извинения за доставленные неудобства», – подчеркнул руководитель медучреждения.
Люди не могут попасть туда без посторонней помощи
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