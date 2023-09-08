08 сентября

07 сентября

Популярное

В Бурятии районная поликлиника оказалась труднодоступна для инвалидов

В Бурятии районная поликлиника оказалась труднодоступна для инвалидов
Общество,  Фото:pixabay.com
Люди не могут попасть туда без посторонней помощи

Жители Баргузинского района сообщили, что вход в здание поликлиники при центральной районной больнице не оборудован поручнями. Они заявили, что ждут этого уже третий год, «а воз и ныне там».
 
- Ответ был, что за лето сделают. Лето прошло, – возмутились люди в группе «Баргузин-инфо.24/7». – Чтобы подняться, маломобильному человеку нужна посторонняя помощь.
 
Главный врач ЦРБ Баир Очиров заверил, что всё будет готово в сентябре. «Приносим извинения за доставленные неудобства», – подчеркнул руководитель медучреждения.
поликлиника инвалиды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии районная поликлиника оказалась труднодоступна для инвалидов
В Бурятии районная поликлиника оказалась труднодоступна для инвалидов
Общество, 08.09.2023
Люди не могут попасть туда без посторонней помощи
В столице Бурятии несколько новостроек отрезало от дороги
В столице Бурятии несколько новостроек отрезало от дороги
Общество, 08.09.2023
К новостройкам теперь не могут проехать автомобили

В Бурятии жителям райцентра приходится плавать по лужам
В Бурятии жителям райцентра приходится плавать по лужам
Общество, 08.09.2023
Они заявили, что сами дорожники без конца месят там грязь
12 новых машин скорой помощи передали районным больницам Бурятии
12 новых машин скорой помощи передали районным больницам Бурятии
Общество, 08.09.2023
Автомобили скорой медицинской помощи марки ГАЗ поступили в республику в специальном северном исполнении
Селенга в столице Бурятии перестала снижаться
Селенга в столице Бурятии перестала снижаться
Общество, 08.09.2023
За последние сутки её уровень никак не изменился
В Улан-Удэ открыли памятник, изготовленный осуждённым
В Улан-Удэ открыли памятник, изготовленный осуждённым
Общество, 08.09.2023
На изготовление ушло более двух месяцев 
В Улан-Удэ разыграют кубок Горсовета по шахматам
В Улан-Удэ разыграют кубок Горсовета по шахматам
Общество, 07.09.2023
Открытый лично-командный турнир проведут в БГУ
Забайкалье примет международный исторический форум
Забайкалье примет международный исторический форум
Общество, 07.09.2023
В Читу приедут представители Китая и Монголии
В Бурятии закроют летний сезон «Ралли Спринт»
В Бурятии закроют летний сезон «Ралли Спринт»
Общество, 07.09.2023
В столице республики проведут автомобильные гонки
«Современный формат»: Жителей села в Бурятии возмутила школьная линейка «для избранных»
«Современный формат»: Жителей села в Бурятии возмутила школьная линейка «для избранных»
Общество, 07.09.2023
В этот раз её устроили только для учеников некоторых классов
В Улан-Удэ медики соберутся на международную конференцию
В Улан-Удэ медики соберутся на международную конференцию
Общество, 07.09.2023
Её посвятят здоровью женщин республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^