В Бурятии районная поликлиника оказалась труднодоступна для инвалидов



Жители Баргузинского района сообщили, что вход в здание поликлиники при центральной районной больнице не оборудован поручнями. Они заявили, что ждут этого уже третий год, «а воз и ныне там».



- Ответ был, что за лето сделают. Лето прошло, – возмутились люди в группе «Баргузин-инфо.24/7». – Чтобы подняться, маломобильному человеку нужна посторонняя помощь.



Главный врач ЦРБ Баир Очиров заверил, что всё будет готово в сентябре. «Приносим извинения за доставленные неудобства», – подчеркнул руководитель медучреждения.