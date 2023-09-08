На СВО погиб многодетный отец из Бурятии



В субботу, 9 сентября, в Бурятии проводят в последний путь 45-летнего Александра Захаркина из Заиграевского района. Его жизнь оборвалась 30 августа при выполнении боевой задачи на специальной военной операции.



Прощание и траурный митинг пройдут в селе Новоильинск, рассказали в группе «Заиграево-инфо.24/7».





Александр Сергеевич родился в Новоильинске 18 сентября 1977 года. В 1992-ом окончил девятый класс местной СОШ и затем поступил в профессиональное училище № 5 на газоэлектросварщика.



В декабре 1995-го ушёл в армию и, будучи срочником, получил военно-учётную специальность и должностную квалификацию «пулемётчик». После службы женился. Воспитывал троих детей. Захаркин был заботливым и любящим мужем, отцом, сыном и братом.





В октябре 2022-го он в качестве добровольца отправился на СВО. Нашего земляка наградили медалью Жукова и Орденом Мужества посмертно. У него остались родители, жена, двое сыновей, дочка и сестра.