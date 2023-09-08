Утром туманы
По данным Бурятского гидрометцентра, 8 сентября по республике переменная облачность, утром туманы. Днём местами небольшой дождь, возможны грозы, в горах Восточного Саяна с мокрым снегом. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура днём +14,+19, местами +9,+14.
В Улан-Удэ утром туман. Днём кратковременный дождь. Ветер западный 6-11 м/с. Температура днём +17,+19.
В Бурятии местами небольшой дождь
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