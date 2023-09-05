В Бурятии с утра произошло землетрясение

На этот раз тряхнуло Курумканский район



Во вторник, 5 сентября, в Бурятии зафиксировали очередное сейсмособытие. Оно произошло в Курумканском районе в 10:52 по местному времени, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.



По данным сейсмологов, энергетический класс землетрясения составил 9,5, а магнитуда – 3. Эпицентр находился в 47 километрах к востоку от Байкала – в долине впадающей в него реки Баргузин. Это недалеко от улуса Харгана.



Протяжённость Байкальской рифтовой зоны, где, по предположению учёных, идёт расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит – около двух тысяч километров. В её центральной части находится Байкал, на юге – монгольское озеро Хубсугул, а на севере – горный район, по которому проходит Байкало-Амурская магистраль (БАМ), напоминает издание. Усиление сейсмической активности фиксировалось там с осени 2020-го. Тогда в сентябре на юге Байкала произошло Быстринское землетрясение магнитудой 5,5.



