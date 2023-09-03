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Реки в столице Бурятии продолжают отступать

Реки в столице Бурятии продолжают отступать
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Селенга за сутки опустилась ещё на 7 сантиметров

Селенга в столице Бурятии стремительно снижается. По данным на 3 сентября, она опустилась ещё на 7 сантиметров – до 152, а Уда – на 4, до 192. Критической отметкой, когда начинает топить дома на берегу, для них считается 330 и 400 сантиметров соответственно.

Уровень воды в Байкале прибавился (+1 см) и достиг 457,12 метра по тихоокеанской системе высот. Выход Селенги на пойму на 3 сантиметра наблюдается в Кабанске. Для реки Баргузин в одноимённом селе этот показатель составляет 71.



Селенга Уда реки

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