Реки в столице Бурятии продолжают отступать

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Селенга за сутки опустилась ещё на 7 сантиметров



Селенга в столице Бурятии стремительно снижается. По данным на 3 сентября, она опустилась ещё на 7 сантиметров – до 152, а Уда – на 4, до 192. Критической отметкой, когда начинает топить дома на берегу, для них считается 330 и 400 сантиметров соответственно.



Уровень воды в Байкале прибавился (+1 см) и достиг 457,12 метра по тихоокеанской системе высот. Выход Селенги на пойму на 3 сантиметра наблюдается в Кабанске. Для реки Баргузин в одноимённом селе этот показатель составляет 71.







