Селенга за сутки опустилась ещё на 7 сантиметров
Селенга в столице Бурятии стремительно снижается. По данным на 3 сентября, она опустилась ещё на 7 сантиметров – до 152, а Уда – на 4, до 192. Критической отметкой, когда начинает топить дома на берегу, для них считается 330 и 400 сантиметров соответственно.
Уровень воды в Байкале прибавился (+1 см) и достиг 457,12 метра по тихоокеанской системе высот. Выход Селенги на пойму на 3 сантиметра наблюдается в Кабанске. Для реки Баргузин в одноимённом селе этот показатель составляет 71.
Реки в столице Бурятии продолжают отступать
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