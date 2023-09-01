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В Улан-Удэ в сквере имени Сенчихина прошёл концерт в честь Дня знаний

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко

На нём объявили, что сквер ждёт обновление

Начало концерта в сквере имени Сенчихина комитет по образованию мэрии Улан-Удэ назначил на час дня. Весьма жаркого в Улан-Удэ дня. С утра в соседней школе №26 прошла торжественная линейка, а затем - классные часы. После них школьники рассосались по домам. Но большинство - по местным точкам общепита и на бульвар Сенчихина. Поближе к сцене. На ней уже с утра висел баннер с анонсом праздничного концерта.

- Чего ожидаете от него? – спросил «Байкал Daily» у двух мальчишек в кадетской форме.

- Позитивных впечатлений, - чётко ответил Сергей, восьмиклассник кадетского класса 26-й школы.

- А в вашей чёрной форме не жарко?

- Сбегаем, переоденемся, если что! Мы тут рядом, - объяснил Дима, одноклассник Сергея.

 У сцены малышей развлекали «мыльным шоу». Клоуны даже провели мастер-класс по выдуванию мыльных пузырей. Аниматор в костюме Чебурашки фотографировался с более старшими школьниками и их родителями.

Ровно в час бодрый ведущий поздравил всех с Днём знаний, выдал школьникам витиеватое напутствие с кратким ленинским смыслом «учиться, учиться и учиться» и анонсировал первые номера. На концерт собрались детские (и не только) коллективы и артисты со всего Железнодорожного района. Театр современного танца «Квартал Дэнс», ансамбль «Фантазия», певица Александра Кудряшкина (выпускница школы №26, кстати), артистка Бурятского цирка Екатерина Вахняк, ансамбли районного Дома творчества…

Официоз занял минут пять. Их выделили после очередного зажигательного номера.

- День знаний – это самый главный день! Вы хорошо отдохнули три месяца, теперь предстоит девять месяцев замечательно поучиться, - обратился к детям, родителям и учителям Вадим Бредний, депутат Улан-Удэнского горсовета. Депутат намекал школьникам, что и зимние каникулы, в принципе, не за горами. Но очень по-серьёзному призвал учителей и родителей обращать большое внимание на патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Бредний сообщил, что бульвар Сенчихина вскоре обновится:

-  Появятся лавочки, новые фонари и дополнительные тренажёрчики.

И детям, и взрослым такой подход понравился. Депутат сорвал порцию аплодисментов.

Директор школы №26 Людмила Мункоева после поздравлений обратила внимание на то, что в этом микрорайоне всё самое лучшее:

- У нас лучший сквер, лучшая поликлиника, лучший дом творчества, лучшие предприятия! И наши дети лучшие, потому что у них лучшие родители!

Лучшие зрители были в восторге. О том, считает ли она лучшей свою школу, директор скромно умолчала.

К середине концерта подтянулись 5-6-7-классники. Особо ленивые взрослые, те, кто оказался в рабочую пятницу дома, наблюдали за действом из окон соседних десятиэтажек.

Кадеты Сергей и Дима переоделись по гражданке. И устроились вместе с некоторыми другими зрителями в теньке от многоэтажки, поодаль от сцены. Там, в траве, кстати, почему-то очень зверствовали комары!  

Под танец «Лялечка» воспитанников Дома творчества Железнодорожного района молодые родители Катя и Пётр решили приобщить годовалого сынишку Богдана к прекрасному.

- Не наш пока день, но годы пролетят незаметно, - объяснила Екатерина. - Вышли на прогулку, ну и решили посмотреть, что тут.

А вот тут Богдан заплакал. Видимо, из-за неожиданно резкого звука из колонки. (Кто орал сильнее, сказать не берёмся!). Пришлось паре увезти коляску повыше по бульвару, к бюсту Героя Советского Союза Прокопия Сенчихина. У него до самого окончания концерта в честь Дня знаний парился и развлекал самых маленьких огромный Чебурашка. Впрочем, у него в костюме работал вентилятор. Так что из-за жары 1 сентября на бульваре Сенчихина ни один аниматор, наверное, не пострадал.

Кстати

Местные жители объяснили «Байкал-Daily», что такие концерты и разные мероприятия в сквере имени Сенчихина и на бульваре его имени проходят почти на каждый существенный праздник или дату. День Победы, День защиты детей, проводятся субботники, митинги… «Сцена у нас постоянная», - отметили они. Теперь люди ждут обновления сквера, в уход за которым тоже вносят свою лепту.
День знаний школы школьники

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