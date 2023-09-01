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В Бурятии жители бамовского посёлка не заметили благоустройства во дворах

В Бурятии жители бамовского посёлка не заметили благоустройства во дворах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Люди обратили внимание только на поржавевшие урны и облезшие лавочки 

В северо-байкальском посёлке Кичера благоустроили придомовые территории. Однако местные жители никак не могут понять, что именно там изменилось. Сельчане, по собственному же признанию, «ничего не заметили»

- Или лавочки возле каждого подъезда, которые все облезли через два месяца, и урны, поржавевшие после первого дождя – и есть благоустройство? И по поводу парка отдыха тоже очень хотелось бы узнать. Ну нету его совсем, – заявили люди в районной группе «Северобайкалье-инфо.24/7».

Глава посёлка Наталья Голикова предложила недовольным сравнить урны и скамейки около их подъездов с аналогичными возле других домов – к примеру, № 10 и 11, установленными в рамках программы по формированию комфортной городской среды. Сельчанам предложили взять ситуацию в свои руки.

- Там жильцы организовали ТОС и в идеальном порядке содержат двор, детскую площадку и всё, что на ней есть. Дом находится на самоуправлении и, кроме жильцов, эту работу никто не будет делать, – отметили в сельской администрации. – Это по закону и правилам благоустройства.  Проявите инициативу в наведении порядка у вашего подъезда и во дворе.

По словам Натальи Голиковой, на улице Мелиораторов, 7б облагородили парк отдыха и детскую площадку. На улице Зелёная по программе «1000 дворов» оборудовали игровую зону, а территории Кичерской СОШ установили 20 уличных тренажёров.



благоустройство дворовые территории

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