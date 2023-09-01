В Бурятии жители бамовского посёлка не заметили благоустройства во дворах

По словам Натальи Голиковой, на улице Мелиораторов, 7б облагородили парк отдыха и детскую площадку. На улице Зелёная по программе «1000 дворов» оборудовали игровую зону, а территории Кичерской СОШ установили 20 уличных тренажёров.

Люди обратили внимание только на поржавевшие урны и облезшие лавочки