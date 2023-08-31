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В Улан-Удэ открыли новый корпус школы №108

В Улан-Удэ открыли новый корпус школы №108
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
1 сентября школа примет более 700 детей

Сегодня в 102 микрорайоне Улан-Удэ открыли новый трёхэтажный корпус школы № 108.

В старом здании обучение велось только по программе начальной школы. Благодаря новому корпусу теперь будет полноценное среднее общеобразовательное учреждение, сообщили в пресс-службе мэрии.

Школа рассчитана на 450 мест в одну смену. Уже завтра сюда придут учиться более 700 детей. Обучать ребят будут порядка 30 педагогов.

- Сразу 700 человек завтра войдут в двери красивой, современной, комфортной школы, где созданы все условия, чтобы учиться, заниматься дополнительным образованием, физической культурой. Ребята, пусть школа станет для вас родным домом и именно здесь вы станете умными, смелыми, сильными, грамотными, нужными нашей России людьми, – сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.


Новый корпус оснащён современным оборудованием, здесь есть учебные кабинеты, мастерские, столовая, актовый и спортивный залы. Также обустроены библиотека и студия для проведения творческих занятий. В центре здания – универсальное пространство с атриумом, где можно проводить мероприятия. Здесь художники в рамках социокультурного проекта «Сайнуу!» нарисовали мурал — большую композицию, где можно найти 108 звёзд. Ещё одно красочное изображение с бурят-монгольской каллиграфией нанесли на фасаде школы.


Здание школы № 108 было построено благодаря госпрограмме «Развитие образования» на условиях государственно-частного партнёрства. На строительство объекта было направлено около 700 млн рублей из федерального бюджета и внебюджетных источников.

- Хочется, чтобы здесь вы обретали знания, друзей и те возможности, которые помогут идти вперёд, достигать результатов. Хотел бы сказать спасибо нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, потому что это те возможности, которые он нам даёт. С такой поддержкой, с таким вниманием к нашей республике, мы многое можем сделать. А главное - для наших ребят мы можем обеспечить хорошее, светлое будущее, - поздравил собравшихся глава Бурятии Алексей Цыденов.



Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ открыли новый корпус для старшеклассников школы №32.
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