Суворовское училище начнёт работу 1 сентября
Во внутреннем дворе Иркутского суворовского военного училища установили самолёт Су-30. Его предоставило ПАО «Яковлев».
- Установка самолёта на постамент завершается. Сегодня сам посмотрел, как идут работы, - написал в своём Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Иркутское суворовское военное училище заработает 1 сентября. Оно рассчитано на 420 курсантов.
Во дворе Иркутского суворовского училища установили самолёт Су-30
Общество, Фото:
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