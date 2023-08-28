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Во дворе Иркутского суворовского училища установили самолёт Су-30

Во дворе Иркутского суворовского училища установили самолёт Су-30
Общество,  Фото:t.me/kobzevii
Суворовское училище начнёт работу 1 сентября

Во внутреннем дворе Иркутского суворовского военного училища установили самолёт Су-30. Его предоставило ПАО «Яковлев».

- Установка самолёта на постамент завершается. Сегодня сам посмотрел, как идут работы, - написал в своём Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Иркутское суворовское военное училище заработает 1 сентября. Оно рассчитано на 420 курсантов. 
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