В улан-удэнском ТРЦ «Мёд» потушили условный пожар и спасли пять человек

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с пожарно-тактического учения



Пожарно-тактическое учение прошло утром 24 августа в ТРЦ «Мёд» в Улан-Удэ.



В учении участвовали сотрудники МЧС, Улан-Удэнской поисково-спасательной службы и медицины катастроф, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.



По сюжету учения, возгорание обнаружили на втором этаже здания. После этого администрация торгового центра запустила автоматическую пожарную сигнализацию. Была организована эвакуация сотрудников и посетителей.



Всего из здания эвакуировали порядка 300 человек, в том числе персонал - арендаторов и посетителей.



Прибывшие к месту вызова пожарные получили вводную, что пять человек не смогли самостоятельно выбраться на свежий воздух. Звенья газодымозащитной службы начали проверять помещения в поисках людей.



В итоге все пятеро условных пострадавших были благополучно спасены и переданы врачам скорой помощи.



Согласно плану, в ходе учения были даны дополнительные вводные. Сначала у одного из пожарных условно отказал дыхательный аппарат. Звену пришлось покинуть здание и заменить устройство. Позже в ходе ликвидации возгорания огонь условно распространился на кровлю здания. Так что руководителям тушения пожара пришлось нарастить группировку, привлечь автоколенчатый подъёмник и направить на защиту кровли резервные звенья пожарных.



По результатам учения все поставленные задачи были выполнены.

