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Депутаты Госдумы обсудили с жителями Бурятии закон о Байкале

Депутаты Госдумы обсудили с жителями Бурятии закон о Байкале
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Существующие требования сильно ограничивают хозяйственную деятельность в прибрежных посёлках

С жителями Бурятии 21 августа в посёлке Усть-Баргузин состоялось публичное обсуждение нового закона о Байкале, участвовали депутаты Госдумы, глава республики Алексей Цыденов, муниципальные власти, учёные и общественные деятели. Новый закон должен будет снять часть природоохранных ограничений в зоне озёр.

Существующие требования сильно ограничивают хозяйственную деятельность в прибрежных посёлках. Возникают проблемы со строительством очистных и других инженерных сооружений, даже с организацией новых кладбищ. Всё это делает жизнь в береговой зоне Байкала не слишком привлекательной и приводит к оттоку населения. Ввиду этого был поднят вопрос о смягчении ряда требований. По поручению председателя Госдумы Вячеслав Володина в Бурятию прибыла комиссия депутатов, чтобы на месте разобраться с реальной ситуацией, с перегибами законодательства и последствиями.

- Мы сегодня говорим о том, что у нас 440 семей стоит в очереди, и люди приходят сегодня и говорят: «А когда земля?». Они стоят ещё, я не знаю, с каких «лохматых» годов. И они уже устали ходить и просить в администрацию, потому что они знают, что в администрации скажут: «Да, у нас есть сегодня земля в лопатках». Очень много гектар, и все бы люди там получили. Рядом есть собственность, где сегодня люди берут и строятся. Рядом сегодня в границах поселения есть наша земля, которую могли бы дать, но там нельзя сегодня рубку сплошную, – возмущалась общественница.

Дискуссия о новом законопроекте породила бурные споры с оппозиционными активистами. Представители властей республики и Баргузинского района отметили, что эти люди зачастую поверхностно понимают ситуацию.

- Мы уже столкнулись с такими, из них, кто, не разбираясь в ситуации, не читая законов и не понимая реального положения дел, просто с пеной у рта, пытаются изобразить защиту Байкала и требуя запрета на любое совершенствование законодательства, тем самым Байкал и губят, – прокомментировал в личном телеграм-канале Алексей Цыденов.

Глава Баргузинского района Михаил Мишурин отметил, что активность многих «защитников экологии» затихнет сразу после выборов. Также в своём выступлении он отдельное внимание уделил проблеме строительства новых очистных.

- Мне стыдно: в моём родном посёлке фекалии ночами сливают в огород. А другой сосед, который платит 3000 рублей – нюхает это. Сказали, что подорожала плата за жидкие бытовые отходы – она ещё больше будет. Максимиха не вывозит, а в Баргузине мы построим новые очистные, потому что там можно строить, и будем возить туда за 50 км, тогда цена машины будет 5000 рублей, а в Усть-Баргузине благодаря сторонникам ограничений не будет очистных, - заявил Михаил Мишурин.

Поддержку законопроекту выразила и депутат Госдумы Жанна Рябцева, отметив, что именно она делала по нему доклад в первом чтении, а накануне ездила на Байкал, чтобы своими глазами увидеть, как живут там люди.

- Когда законопроект внесли, я была на Байкале в прошлом году – в Иркутской области. Я прочитала этот законопроект, и я его докладывала в первом чтении. И кто не видел – посмотрите это выступление: была гробовая тишина, только коммунисты шуршали там немного. Так вот: я называла вещи, то что сегодня увидела здесь, я говорила о том, что люди – вы, живущие здесь, вы имеете право жить по российским законам! Вы имеете право строить дома, воспитывать детей, рожать детей, получать и образование и здравоохранение на своей родной земле, – заявила депутат Госдумы.


правительство РБ Байкал

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