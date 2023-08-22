Несмотря на отсутствие горячей воды с мая, горожанам делали начисления по полной
Прокуратура Бурятии выявила нарушения прав жителей Железнодорожного и Советского районов Улан-Удэ при начислении оплаты за горячее водоснабжение.
Жителям отключили горячую воду ещё 10 мая, а из-за масштабной реконструкции тепломагистрали №3 горячей воды нет до сих пор. При этом горожанам начисляли плату за эту коммунальную услугу в полном объёме.
- В ходе прокурорской проверки филиал «Теплоэнергосбыт Бурятии» ПАО «ТГК-14» осуществил перерасчёт платы за горячее водоснабжение потребителям, проживающим на территории, на которой проводятся ремонтные работы, на общую сумму 8 млн рублей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
По фактам нарушения законодательства прокуратура республики внесла представление директору филиала теплоснабжающей организации.
Прокуратура понудила ТГК-14 сделать улан-удэнцам перерасчёт на 8 млн
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