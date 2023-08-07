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Сроки возвращения горячей воды в Улан-Удэ снова продлили

Сроки возвращения горячей воды в Улан-Удэ снова продлили
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Железнодорожном и Советском районах горячая вода 20 августа не появится

В Улан-Удэ вновь продлили сроки восстановления горячего водоснабжения.

Изначально по Советскому району, где горячую воду отключили 10 мая, планировался срок – до 20 июля. Затем жителей огорошили, что график сдвинулся на целый месяц – до 20 августа. А сейчас стало известно, что и в этот день горячее водоснабжение не восстановят.

Сегодня на брифинге в мэрии задержку назвали «небольшой».

- Горячее водоснабжение потребителям теплотрассы в Советском и части Железнодорожного района планируется подать в конце августа. Небольшая задержка в подаче воды произошла из-за накладок на заводе-изготовителе труб и из-за недавних дождей - в такую неблагоприятную погоду рабочие не могли выполнять сварочные работы, - говорится в сообщении мэрии.

Центральная часть Советского и часть Железнодорожного района остаются без горячей воды с первой половины мая из-за масштабной реконструкции тепломагистрали №3.

горячее водоснабжение

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